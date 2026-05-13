توقیف ۵۲ خودروی متخلف در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن دانایار افزود: در راستای تحقق برنامه عملیاتی پلیس راهور و اجرای طرحهای ضربتی مقابله با تخلفات رانندگی، طرح برخورد با خودروهای هنجارشکن، فاقد پلاک، دارای پلاک مخدوش، نقص سیستم روشنایی و استفاده از چراغ زنون در محورهای مواصلاتی استان کهگیلویه و بویراحمد به اجرا درآمد.
وی بیان کرد: این طرح با تلاش کارکنان پلیس راه استان طی ۴۸ ساعت گذشته اجرا شد که در نتیجه آن، تعداد هزار و ۵۵۳ دستگاه خودروی متخلف اعمال قانون شدند.
رئیس پلیس راه استان کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: در ادامه اجرای این طرح، ۵۲ دستگاه خودروی متخلف توقیف و ۱۲ راننده متخلف نیز به مراجع قضائی معرفی شدند.
سرهنگ دانایار با تأکید بر تداوم اجرای اینگونه طرحها در سطح محورهای مواصلاتی استان، تصریح کرد: پلیس راه با رانندگانی که با تخلفات حادثهساز، مخدوش کردن پلاک، نداشتن پلاک و ایجاد مزاحمت و ناامنی در جادهها، نظم و امنیت ترافیکی را بر هم بزنند، برابر قانون برخورد خواهد کرد.
وی از رانندگان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، از هرگونه تغییر غیرمجاز در وضعیت ظاهری خودرو، دستکاری پلاک، استفاده از چراغهای غیرمجاز و رانندگی هنجارشکنانه خودداری کنند تا شاهد ارتقای ایمنی تردد و کاهش حوادث رانندگی در جادههای استان باشیم.
