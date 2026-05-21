۱ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۲

اعمال قانون پنج هزار خودروی متخلف در کهگیلویه وبویراحمد

یاسوج-فرمانده پلیس کهگیلویه و بویراحمد از اعمال قانون پنج هزار خودروی متخلف در طرف ضربیتی پلیس راه استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن دانایار با اشاره به اجرای طرح‌های ضربتی پلیس راه در محورهای برون‌شهری استان، اظهار کرد: این طرح‌ها با هدف برخورد با تخلفات حادثه‌ساز، رانندگان پرخطر، خودروهای شوتی و هنجارشکن و در راستای تحقق مطالبه عمومی مردم برای تأمین امنیت ترافیکی اجرا شد.

وی افزود: در ۷۲ ساعت گذشته و با تلاش کارکنان پلیس راه استان، تعداد ۵ هزار و ۵ دستگاه خودروی متخلف به دلیل ارتکاب تخلفات حادثه‌ساز اعمال قانون شدند.

فرمانده پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: در این مدت ۲۳ دستگاه خودرو توقیف و به پارکینگ منتقل و همچنین ۴۳۲ دستگاه خودرو نیز به صورت ساعتی توقیف شدند.

وی ادامه داد: در اجرای این طرح، ۱۴ راننده متخلف و هنجارشکن نیز برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ دانایار با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های انتظامی و ترافیکی در محورهای مواصلاتی استان، از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پلیس را در ارتقای امنیت جاده‌ای و کاهش حوادث رانندگی همراهی کنند.

