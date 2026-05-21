اعمال قانون پنج هزار خودروی متخلف در کهگیلویه وبویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن دانایار با اشاره به اجرای طرح‌های ضربتی پلیس راه در محورهای برون‌شهری استان، اظهار کرد: این طرح‌ها با هدف برخورد با تخلفات حادثه‌ساز، رانندگان پرخطر، خودروهای شوتی و هنجارشکن و در راستای تحقق مطالبه عمومی مردم برای تأمین امنیت ترافیکی اجرا شد.

وی افزود: در ۷۲ ساعت گذشته و با تلاش کارکنان پلیس راه استان، تعداد ۵ هزار و ۵ دستگاه خودروی متخلف به دلیل ارتکاب تخلفات حادثه‌ساز اعمال قانون شدند.

فرمانده پلیس راه کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: در این مدت ۲۳ دستگاه خودرو توقیف و به پارکینگ منتقل و همچنین ۴۳۲ دستگاه خودرو نیز به صورت ساعتی توقیف شدند.

وی ادامه داد: در اجرای این طرح، ۱۴ راننده متخلف و هنجارشکن نیز برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ دانایار با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های انتظامی و ترافیکی در محورهای مواصلاتی استان، از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پلیس را در ارتقای امنیت جاده‌ای و کاهش حوادث رانندگی همراهی کنند.