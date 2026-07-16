به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از جهاددانشگاهی، علی منتظری رئیس جهاددانشگاهی، در آیین گرامیداشت قائد شهید امت با عنوان «دیدار جان ایران» در آستانه سالروز بازدید تاریخی رهبر شهید انقلاب اسلامی از پژوهشگاه رویان این نهاد با حضورآیت الله محسن قمی، معاون امور بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری، غلامعلی حداد عادل، مشاور عالی مقام معظم رهبری و رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و جمعی از مسئولان، پژوهشگران و جهادگران برگزار شد، ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این مراسم اظهار کرد: این مراسم به مناسبت سالروز بازدید تاریخی رهبر شهید از پژوهشگاه رویان برگزار شده و یادآور یکی از ماندگارترین رویدادهای تاریخ جهاددانشگاهی است.

وی با توصیه به اعضای جهاددانشگاهی برای بازخوانی سخنان رهبر شهید در جریان بازدید ۲۵ تیرماه ۱۳۸۶، گفت: به همه برادران و خواهران جهادگر توصیه می‌کنم یک بار دیگر بیانات آن روز ایشان را با دقت مطالعه کنند؛ چراکه این سخنان همچنان برای جهاددانشگاهی راهگشا و الهام‌بخش است.

منتظری با اشاره به بیانات رهبر شهید در آن بازدید افزود: ایشان تأکید کردند که حضورشان در پژوهشگاه رویان برای قدردانی از تلاش همه پژوهشگران و دانشمندان کشور، به‌ویژه پژوهشگران رویان است و در همان دیدار با تجلیل از زنده‌یاد سعید کاظمی آشتیانی، از مجاهدت‌ها و خدمات ماندگار وی در پایه‌گذاری این مجموعه علمی یاد کردند.

رئیس جهاددانشگاهی با اشاره به اهمیت ویژه این بازدید خاطرنشان کرد: با وجود محدودیت‌ها و دشواری‌های فراوان برنامه‌های بازدید، رهبر شهید زمان قابل توجهی را در پژوهشگاه رویان سپری کردند که این موضوع نشان‌دهنده اهتمام ویژه ایشان به علم، پژوهش و حرکت‌های نوآورانه بود.

وی ادامه داد: امروز نیز همچنان داغ فقدان رهبر شهید برای ما سنگین است. اگرچه ملت ایران، مسلمانان، شیعیان و آزادگان جهان رهبری بزرگ را از دست دادند، اما جهاددانشگاهی علاوه بر آن، راهبر و هدایتگری را از دست داد که حیات نوین و بسیاری از دستاوردهای علمی و فناوری این نهاد، حاصل هدایت‌ها، حمایت‌ها و رهنمودهای ایشان بود.

منتظری با تأکید بر تداوم این مسیر گفت: امروز با رهبر شهید پیمان می‌بندیم که راه ایشان را در پژوهشگاه رویان و سراسر جهاددانشگاهی ادامه دهیم. کسانی که خود را ادامه‌دهنده این مسیر می‌دانند، باید به فکر خلق «رویان‌های جدید» باشند؛ مراکزی که بتوانند در مرزهای دانش حرکت کنند، در عرصه جهانی بدرخشند و پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران را به اهتزاز درآورند.

رئیس جهاددانشگاهی ضمن آرزوی توفیق، عزت و سلامتی برای حاضران، ابراز امیدواری کرد: این مراسم که به مناسبت بازدید تاریخی رهبر شهید از پژوهشگاه رویان برگزار شده است، منشأ حرکت‌های تازه در عرصه‌های علمی، فرهنگی و آموزشی جهاددانشگاهی و گامی مؤثر در مسیر تحقق آرمان‌های بلند این نهاد باشد.