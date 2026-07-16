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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۵

برداشت پنج هزار تن ذرت علوفه از ۱۵۰ هکتار مزارع مهران

برداشت پنج هزار تن ذرت علوفه از ۱۵۰ هکتار مزارع مهران

ایلام - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهران از برداشت بیش از ۵ هزار تن ذرت علوفه از ۱۵۰ هکتار مزارع مهران خبر داد.

محمد جواد رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز برداشت ذرت علوفه از مزارع این شهرستان، اظهار داشت: ۱۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی مهران به کشت ذرت علوفه اختصاص یافته است و پیش‌بینی می‌شود از هر هکتار حدود ۳۰ تا ۳۵ تن محصول برداشت شود که مجموع آن به بیش از ۵ هزار تن می‌رسد.

وی با بیان اینکه کشت ذرت علوفه با مدیریت صحیح منابع آبی و بهره‌وری مناسب، به تولید محصولی با کیفیت مطلوب انجامیده است، افزود: این محصول به دامداران استان و سایر استان‌های همجوار ارسال می‌شود و نقش مؤثری در تأمین خوراک دام و حمایت از صنعت دامپروری ایفا می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی مهران تصریح کرد: با توجه به استقبال کشاورزان از کشت این محصول، برنامه‌ریزی برای افزایش سطح زیرکشت در سال‌های آینده در دستور کار قرار دارد تا بتوان سهم بیشتری در تأمین نیازهای دامپروری استان ایفا کرد.

کد مطلب 6889622

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