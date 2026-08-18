مردم اردبیل با کاهش ۴ درصدی مصرف، نویدبخش زمستانی بدون قطعی گاز

به گزارش خبرگزاری مهر، معرفت خدابنده در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در زمستان سال گذشته هیج گونه قطعی گاز در سطح استان نداشتیم اما امسال با توجه به وقایع رخداده شاهد تشدید ناترازی انرژی هستیم و در جهت جلوگیری از هر گونه محدودیت در گاز رسانی، نیازمند همکاری بیش از پیش مشترکان استان هستیم.
وی با بیان اینکه شرکت گاز ۷۵ درصد انرژی استان را تامین میکند، افزود: در سال گذشته با همکاری مردم شاهد کاهش ۳/۵ تا ۴ درصدی مصرف گاز در استان بودیم به طوری که میانگین مصرف گاز به ازای هر مشترک به شکل سالانه ۲۲۰۰ متر مکعب ثبت شد.
مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل با اشاره به اینکه مشترکانی داریم که ۱۰ برابر الگو تعیین شده مصرف دارند، گفت: باید در بخش خانگی، تجاری و صنعت به سمت بهینهسازی مصرف برویم در همین راستا روشهای متعددی وجود دارد.
خدابنده با بیان اینکه از مجموع ۹ میلیون بشکه نفت تولیدی در روز ۲ میلیون بشکه نفت هدر میرود، گفت: این هدر رفت با بد مصرفی، قاچاق و... از عرصه خارج میشود که طبق برنامه هفتم توسعه میزان هدر رفت باید یک میلیون و ۲۸۵۰۰۰ بشکه کاهش یابد که در این راستا دولت اقدامات مناسبی انجام داده است.وی ادامه داد: طی سال جاری ۱۴۹ واحد موتورخانه ( ادارات، مدارس و مراکز) بهینه سازی شده و کنتور ۶۰ موتورخانه نیز هوشمندسازی شده است که در مجموع بهینهسازی موتورخانهها سبب کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی مصرف مشترکان شده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل تصریح کرد: درحال حاضر شرکت گاز استان ۳۳ کیلووات انرژی خورشیدی تولید میکند که در این حوزه هدف مجموعه تولید ۱۰۰ کیلووات بوده که پروژههای مرتبط با آن در دست اجرا است.
خدابنده بیان کرد: طی یک سال گذشته با اقدمات انجام شده در جهت هدر رفت گاز، مجموع میزان مصرف گاز استان یک درصد کاهش یافت.وی گفت: استان اردبیل ۶۰۷۰۰۰ مشترک گاز دارد که ۵۰۰۰۰ مشترک تجاری، ۳۰۰۰ مشترک صنعتی جز و عمده و مابقی نیز مربوط به مشترکان خانگی است.
مدیرعامل شرگت گاز استان اردبیل عنوان کرد: اوج مصرف سال گذشته در یک روز ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار متر مکعب طی زمستان ثبت شد که در صورت تکرار آن در امر گاز رسانی به مشکل برخواهیم خورد لذا از همین رو نیازمند همکاری جدی مشترکان طی سال جاری هستیم.
نظر شما