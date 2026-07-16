به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد رستمی صبح پنجشنبه در نشست ستاد اربعین استان بوشهر اظهار کرد: در ایام اربعین سال گذشته، مجموعا ۲۵ هزار و ۸۰۷ زائر از طریق ناوگان حملونقل عمومی استان بوشهر عمدتاً به مقصد مرز شلمچه در مسیر رفت و برگشت جابهجا شدند.
رستمی در تشریح اقدامات انجام شده برای ایام اربعین افزود: علاوه بر برگزاری مستمر جلسات تخصصی حملونقل و سوخت، نشستهای هماهنگی با شرکتهای حملونقل مسافر و انجمنهای صنفی برگزار شده است. همچنین به منظور تکریم زائران، استقرار میز خدمت در پایانههای مسافری و اعزام کارشناسان این ادارهکل به مرزهای شلمچه و مهران برای نظارت بر ارائه خدمات در دستور کار قرار گرفته است.
آمادهسازی محورهای مواصلاتی و ارتقای ایمنی مسیرها
رستمی با تأکید بر ایمنی محورهای منتهی به مرز شلمچه به عنوان اولویت اصلی راهداری، تصریح کرد: با هدف به حداقل رساندن مخاطرات جادهای، اقداماتی نظیر لکهگیری، روکش آسفالت، خطکشی، تعمیرات روشنایی و علائم ایمنی و انتظامی در کریدورهای منتهی به مرز انجام شده است.
وی افزود: علاوه بر آمادهباش کامل مراکز معاینه فنی و راهدارخانهها و برگزاری جلسات هماهنگی با مدیران مجتمعهای خدماتی-رفاهی برای خدمات دهی مناسب در ایام اربعین، گشتهای راهداری به صورت شبانهروزی در محورهای مواصلاتی استان مستقر خواهند بود تا امنیت تردد زائران تضمین شود.
همکاری صنایع برای تأمین ناوگان اتوبوسی
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای بوشهر در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به مصوبه ستاد مرکزی اربعین مبنی بر استفاده از ظرفیت ناوگان صنایع، گفت: مکاتبات لازم با منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس انجام شده و طبق برنامهریزیها، انتظار ما اختصاص حداکثر ظرفیت ناوگان اتوبوسی برای اعزام زائران اربعین است تا کمبود احتمالی ناوگان عمومی در ایام اوج سفر جبران شود.
پیگیری برای تسهیل سوخترسانی به ناوگان
رئیس کمیته حملونقل و سوخت ستاد اربعین استان بوشهر همچنین درباره تدابیر حوزه سوخترسانی اظهار کرد: در این راستا تعیین جایگاههای ویژه سوخت ناوگاناتوبوسی (دارای کارت آزاد) در مسیرهای تردد به سمت مرز شلمچه، افزایش سقف سوختگیری روزانه به ۴۰۰ لیتر و تخصیص سوخت تنخواه تشویقی برای ناوگان فعال در این ایام پیشنهاد شده و در دست پیگیری است تا وقفهای در ارائه خدمات به زائران رخ ندهد.
رستمی در پایان تأکید کرد: تمامی خدماترسانیها و نرخهای کرایه براساس مصوبات ابلاغی کشوری انجام خواهد شد و نظارت دقیق بر رعایت نرخهای مصوب از سوی شرکتهای حملونقل مسافر، از برنامههای نظارتی این کمیته در ایام اربعین خواهد بود.
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