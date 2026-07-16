 انتقال زندان از مرکز شهر زنجان ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادقی در بازدید از اماکن مختلف زندان مرکزی و اردوگاه حرفه‌آموزی و کاردرمانی زنجان به همراه مدیرکل زندان‌های استان و جمعی از معاونان و مدیران کل استانداری بر ضرورت انتقال زندان‌های مرکز استان به خارج از شهر تأکید کرد و افزود: این اقدام ماندگار به طور قطع در حوزه‌های امنیتی، فرهنگی و اجتماعی می‌تواند آثار مطلوبی برای شهر زنجان به دنبال داشته باشد.

صادقی ضمن ارزیابی مطلوب اقدامات صورت‌گرفته در بخش‌های مختلف اصلاحی و تربیتی زندانها، آمادگی استانداری را در جهت توسعه هرچه بهتر برنامه‌های آموزشی و فرهنگی زندان‌های استان اعلام کرد.

وی با تاکید بر ضرورت انتقال هرچه سریع‌تر زندان از محدوده مرکز شهر زنجان، گفت: با توجه به خواست و همت مسئولان، باید زمینه انتقال زندان به خارج از مرکز شهر به سرعت فراهم شود و اقدامات لازم در این زمینه صورت گیرد.

استاندار زنجان افزود:با پیگیری‌های مجدانه و مستمر به دنبال رفع قانونی موانع موجود خواهیم بود تا هر چه زودتر موضوع انتقال زندان‌های زنجان به خارج از محدوده شهر تحقق پیدا کند و مشکلات زندانیان نیز با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد.