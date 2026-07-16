رشیدی: کاهش تلفات شبکه برق کرمانشاه باید به زیر ۱۰ درصد برسد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رشیدی ظهر پنجشنبه در آیین افتتاح امور توزیع برق مرکز ۲ کرمانشاه و مرکز پاسخگویی ۱۲۱ امور شمال و جنوب کرمانشاه، با تقدیر از عملکرد مجموعه توزیع برق استان، اظهار کرد: کاهش تلفات شبکه برق از حدود ۳۶ درصد به ۲۲ درصد اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر است، اما این روند باید با جدیت ادامه یابد تا میزان تلفات به کمتر از ۱۰ درصد برسد.

وی با اشاره به اهمیت صیانت از منابع انرژی، افزود: بخشی از هدررفت انرژی ناشی از استفاده‌های غیرمجاز است و باید با اصلاح شبکه، مقابله با انشعابات غیرقانونی و اجرای برنامه‌های فنی، این مشکل به حداقل برسد تا حقوق مردم حفظ شود.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از مدیران حوزه انرژی استان، گفت: مدیران صنعت برق کرمانشاه از نیروهای توانمند کشور هستند و همکاری میان بخش‌های مختلف این حوزه، نقش مهمی در ارتقای شاخص‌های خدمات‌رسانی و توسعه زیرساخت‌های استان داشته است.

رشیدی همچنین با اشاره به شرایط کشور، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در شرایط یک جنگ ترکیبی قرار دارد و همه دستگاه‌ها با هدایت رهبر معظم انقلاب و بر اساس تصمیمات شورای عالی امنیت ملی، در مسیر حفظ منافع ملی و خدمت به مردم فعالیت می‌کنند.

وی در پایان با تقدیر از تلاش‌های مدیران اجرایی استان، بر ضرورت تداوم خدمات‌رسانی مطلوب در حوزه برق و سایر بخش‌های زیرساختی تأکید کرد و گفت: تقویت شبکه‌های خدماتی و حفظ پایداری تأمین انرژی، نقش مهمی در رفاه مردم و توسعه استان خواهد داشت.