به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، نازی حیدری، با اشاره به فرآیند انتخاب داروخانههای منتخب، افزود: این داروخانهها پس از کسب امتیازهای لازم در نظام اعتباربخشی، مسئولیت تأمین و توزیع داروهای تخصصی و خاص را با هدف توزیع متوازن خدمات دارویی و دسترسی عادلانه بیماران در سطح شهر بر عهده میگیرند.
وی اظهار کرد: تمامی داروخانههای دارای مجوز تحت نظارت سازمان غذا و دارو و دانشگاههای علوم پزشکی فعالیت میکنند، اما داروخانههای منتخب بر اساس ضوابط اعتباربخشی و پس از احراز شاخصهای تعیینشده، موفق به کسب امتیاز لازم برای ارائه خدمات تخصصیتر میشوند.
حیدری افزود: انتخاب این داروخانهها با هدف ایجاد توازن در ارائه خدمات دارویی در سطح شهر انجام میشود تا بیماران در نقاط مختلف، دسترسی مناسب و عادلانهتری به داروهای خاص و تخصصی داشته باشند و تمرکز ارائه این خدمات در تعداد محدودی از داروخانهها ایجاد نشود.
وی ادامه داد: داروخانههای منتخب علاوه بر عرضه داروهای معمول همانند سایر داروخانهها، وظیفه تأمین و توزیع داروهای مورد نیاز بیماران خاص، صعبالعلاج و مبتلایان به بیماریهای نادر را نیز بر عهده دارند و به دلیل رعایت الزامات اعتباربخشی، از ظرفیت و کیفیت بالاتری در ارائه این خدمات تخصصی برخوردار هستند.
حیدری با اشاره به گروههای بیماری تحت پوشش این نظام توزیع گفت: داروهای بیماران مبتلا به سرطان، اماس (MS)، هموفیلی، تالاسمی، بیماران نیازمند دیالیز، دریافتکنندگان پیوند اعضا و برخی بیماریهای نادر، با هدف توزیع متوازن، دسترسی عادلانه بیماران و مدیریت بهینه زنجیره تأمین، از طریق داروخانههای منتخب عرضه میشود.
سرپرست اداره امور داروخانهها و شرکتهای سازمان غذا و دارو تأکید کرد: توسعه آگاهی عمومی درباره مأموریت و سازوکار فعالیت داروخانههای منتخب، به شناخت بهتر نقش این مراکز در شبکه دارویی کشور کمک میکند و بیماران میتوانند متناسب با نوع داروی مورد نیاز خود، خدمات دارویی را از داروخانههای مجاز و در صورت نیاز به داروهای تخصصی، از داروخانههای منتخب دریافت کنند.
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