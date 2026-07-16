رقابت بیش از ۶ هزار داوطلب کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ در کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول حفاظت آزمون استان کردستان اظهار کرد: در مجموع ۶ هزار و ۵۱۳ داوطلب در این دوره از آزمون حضور دارند که از این تعداد، سه هزار و ۸۱۱ نفر را بانوان و دو هزار و ۷۰۲ نفر را آقایان تشکیل می‌دهند.

محمد سمیعی‌فر با اشاره به برنامه برگزاری آزمون افزود: در نوبت صبح امروز دو هزار و ۹۴۵ داوطلب شامل هزار و ۴۵۵ زن و هزار و ۴۹۰ مرد در آزمون شرکت کردند و در نوبت عصر نیز ۶۱۳ نفر متشکل از ۳۰۱ زن و ۳۱۲ مرد به رقابت می‌پردازند.

مسئول حفاظت آزمون استان کردستان ادامه داد: صبح روز جمعه نیز دو هزار و ۹۵۵ داوطلب در حوزه‌های امتحانی استان حاضر خواهند شد که از این تعداد دو هزار و ۵۵ نفر زن و ۹۰۰ نفر مرد هستند.

سمیعی‌فر با اشاره به حوزه‌های برگزاری آزمون در مرکز استان گفت: امروز چهار حوزه امتحانی در سنندج فعال است و برای تسهیل روند برگزاری و افزایش رفاه داوطلبان، یک حوزه دیگر در دانشگاه آزاد اسلامی برای نوبت صبح جمعه در نظر گرفته شده است تا تعداد حوزه‌های فعال به پنج حوزه افزایش یابد.

وی تأکید کرد: آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته طبق برنامه زمان‌بندی در نوبت عصر امروز و صبح جمعه ادامه خواهد داشت و تیم‌های حفاظت و عوامل اجرایی با نظارت مستمر، شرایط لازم را برای برگزاری منظم، ایمن و آرام این رقابت علمی فراهم کرده‌اند.