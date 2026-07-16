به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی ظهر پنجشنبه در جریان سفر به شهرستان رامسر، دبیرستان دخترانه خیرساز «فاطمه سعید طالشی» را به بهرهبرداری رساند و با قدردانی از مسئولان استانی، فرماندار، مدیران آموزش و پرورش و خیران مدرسهساز، اظهار کرد: ویژگی مشترک پروژههایی که امروز افتتاح شد، برخورداری از استانداردهای مناسب آموزشی و نقش محوری خیران در اجرای آنها بود.
وی با بیان اینکه مشارکت مردمی پشتوانه اصلی توسعه کشور است، افزود: امروز بخش مهمی از پیشرفت زیرساختهای آموزشی با حضور خیران و همراهی مردم محقق میشود و این مشارکت، مسیر تحقق عدالت آموزشی را هموارتر کرده است.
کاظمی همچنین با اشاره به ضرورت توسعه فضاهای آموزشی استاندارد، تأکید کرد: فراهم کردن محیطهای ایمن، مجهز و باکیفیت برای دانشآموزان، از اولویتهای وزارت آموزش و پرورش در نهضت توسعه عدالت آموزشی و پرورشی است.
دبیرستان دخترانه «فاطمه سعید طالشی» با زیربنای یکهزار و ۶۷۰ متر مربع و با مشارکت خیران مدرسهساز احداث شده و از پروژههای شاخص حوزه نوسازی مدارس در شهرستان رامسر به شمار میرود.
وزیر آموزش و پرورش همچنین از روند اجرای مدرسه خیرساز «یحییخان سعید طالشی» ویژه دانشآموزان با نیازهای ویژه بازدید کرد. این پروژه با زیربنای حدود یکهزار و ۲۰۰ متر مربع و با هدف ایجاد فضای آموزشی استاندارد برای این گروه از دانشآموزان در حال تکمیل است.
وی در حاشیه این بازدید، توجه به نیازهای آموزشی دانشآموزان با نیازهای ویژه را از برنامههای مهم وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد و گفت: توسعه چنین مراکزی با مشارکت خیران، گامی مؤثر در تحقق عدالت آموزشی و فراهمسازی فرصتهای برابر برای همه دانشآموزان است.
رامسر- وزیر آموزش و پرورش گفت: توسعه و ارتقای زیرساختهای آموزشی کشور با همراهی مردم و خیران شتاب بیشتری گرفته است.
به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی ظهر پنجشنبه در جریان سفر به شهرستان رامسر، دبیرستان دخترانه خیرساز «فاطمه سعید طالشی» را به بهرهبرداری رساند و با قدردانی از مسئولان استانی، فرماندار، مدیران آموزش و پرورش و خیران مدرسهساز، اظهار کرد: ویژگی مشترک پروژههایی که امروز افتتاح شد، برخورداری از استانداردهای مناسب آموزشی و نقش محوری خیران در اجرای آنها بود.
نظر شما