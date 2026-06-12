ایزدی: توسعه کشاورزی در دشتستان با جدیت دنبال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد ایزدی ظهر جمعه در سخنرانی نماز جمعه شهر آبپخش با تسلیت ایام سوگواری سالار شهیدان و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جهاد سازندگی، بر اهمیت روزافزون امنیت غذایی در ساختار امنیت ملی کشور تأکید کرد.
وی کشاورزان، دامداران، باغداران و بهرهبرداران را سربازان گمنام جبهه تولید دانست که با وجود خشکسالی، کمآبی و فشارهای اقتصادی، همچنان در خط مقدم تأمین غذای سالم و پایدار برای مردم ایستادهاند.
ایزدی با اشاره به اینکه امروز مهمترین مأموریت ما تولید بیشتر با آب کمتر و بهرهوری بالاتر است، بیان کرد: جهاد کشاورزی با تمام توان در مسیر حمایت از تولید، توسعه آبیاری نوین، حفظ و احیای منابع آب و خاک، مکانیزاسیون، ارتقای بهرهوری و صیانت از اراضی کشاورزی گام برمیدارد.
ایزدی با بیان اینکه توسعه کشاورزی دیگر تنها به افزایش سطح زیر کشت وابسته نیست، افزود: مدیریت مصرف آب، استفاده از فناوریهای نوین، دانشبنیانسازی تولید و حرکت بهسوی کشاورزی اقتصادی و پایدار، راهبردهای اصلی امروز این بخش به شمار میروند.
وی تأکید کرد: هر قطره آب در شرایط کنونی یک سرمایه ملی است و مدیریت صحیح آن وظیفهای همگانی است.
ایزدی از کشاورزان، تشکلهای بخش کشاورزی، کارشناسان و کارکنان جهاد کشاورزی که با روحیه جهادی در خدمت مردم هستند، قدردانی کرد و موفقیت این بخش را حاصل همکاری و همدلی همه ارکان جامعه دانست.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دشتستان ابراز امیدواری کرد: با حمایت مسئولان و همراهی بهرهبرداران، شاهد توسعه پایدار کشاورزی، افزایش تولید، حفظ منابع طبیعی و بهبود معیشت کشاورزان باشیم.
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