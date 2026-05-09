استاندار کرمانشاه: صنعت نفت سنگر دفاع اقتصادی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعد از ظهر شنبه در نشست تخصصی با مدیران و کارکنان شرکت بهرهبرداری نفت و گاز غرب، صنعت نفت و گاز را از ارکان اصلی پایداری اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت این بخش در مقاطع حساس نقش تعیینکنندهای داشته است.
وی با اشاره به رویدادهای سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: فعالان این حوزه با حفظ روند تولید و تلاش مستمر، اجازه توقف چرخه انرژی کشور را ندادند و در برابر فشارها ایستادگی کردند.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه توان فنی و تخصصی نیروهای داخلی موجب خوداتکایی در صنعت انرژی شده است، افزود: امروز بازسازی و راهاندازی زیرساختها با اتکا به مهندسان داخلی انجام میشود و این موضوع قدرت کشور را افزایش داده است.
حبیبی کرمانشاه را دارای ظرفیتهای متنوع اقتصادی دانست و تصریح کرد: توسعه بخش انرژی در کنار کشاورزی، تجارت مرزی و پروژههای پتروشیمی میتواند به رونق اشتغال و تقویت اقتصاد استان کمک کند.
وی با اشاره به برنامه افزایش تولید نفت و گاز گفت: توسعه میادین «سامان»، «دلاوران» و «نفتشهر» در اولویت قرار دارد و هدفگذاری افزایش تولید تا ۳۵۰ هزار بشکه نفت و ۱۵ میلیون مترمکعب گاز دنبال میشود.
استاندار کرمانشاه همچنین بر اجرای طرحهای مسئولیت اجتماعی تأکید کرد و افزود: پروژههایی مانند احداث مدرسه شبانهروزی، تأمین آب شرب روستاهای همجوار و ارتقای خدمات درمانی در دستور کار قرار گرفته است.
وی در پایان با قدردانی از تلاش کارکنان صنعت نفت در شرایط سخت کاری، پیگیری مطالبات مربوط به حق مناطق عملیاتی را از برنامههای جدی مدیریت استان عنوان کرد.
