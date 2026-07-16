به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد میرعلی‌اکبری عصر پنج‌شنبه در مراسم چهارمین سالگرد شهادت «شهید مدافع امنیت مهدی کامور» که در حرم مطهر شهدا برگزار شد، با اشاره به نصرت الهی بر ضرورت داشتن یک نگاه «خطی» تأکید کرد و گفت: روحیه جهادی و استشهادی شهید کامور، الگوی نصرت خطی شد.

این کارشناس مذهبی با بیان اینکه مسیر نصرت الهی از رسالت پیامبر اکرم (ص) آغاز شده است، افزود: این مسیر تا لحظه ظهور منجی جهانی اسلام با تداوم و استمرار ادامه خواهد داشت.

حجت‌الاسلام اکبری با اشاره به اینکه شهید مهدی کامور، نمونه‌ای بارز از سربازان وظیفه‌شناس مکتب شهادت بود، گفت: شهید کامور با برخورداری از روحیه انقلابی، جهادی و استشهادی، توانست پیوند میان ایمان و عمل را در میدان‌های دفاع از حرم به بهترین شکل ممکن نشان دهد.

وی با بیان اینکه قدرت اصلی در حرکت شهید از سه رکن اساسی برخاسته است، تصریح کرد: شهید کامور و دیگر شهدا با ایمان عمیق به خداوند متعال، پیوند با ولایت فقیه و حفظ اتحاد میان مسلمانان، به مقام والای شهادت رسیدند.

کارشناس مذهبی با اشاره به اهمیت نماز اول وقت در زندگی شهید کامور گفت: بین مسائل اعتقادی با مسائل اجتماعی پیوستگی وجود دارد و با این پیوستگی، معروف‌هایی چون نماز و حجاب و منکرهایی چون بی‌حجابی در جامعه امر و نهی می‌شود.

وی با اشاره به تلاش‌های استکبار جهانی برای زمین‌گیر کردن ایران اسلامی، افزود: دفاع از حرم در سوریه یک وظیفه است و خدمت به مرزهایی چون سیستان و بلوچستان با شهادت کسانی چون شهید کامور، بخشی از همین رسالت بزرگ ایستادگی است.

حجت‌الاسلام اکبری با اشاره به عوامل تسهیل‌کننده مسیر رسیدن به شهادت، حفظ اصول و تکالیف دینی را عامل مهم دانست و تصریح کرد: ایستادگی در برابر سختی‌ها و پایبندی به تکالیف، از جمله حفظ حجاب و نماز اول وقت، از موانع عبور از چالش‌ها و تسهیل‌کننده‌های اصلی در مسیر شهادت است.

وی حضور فرزند شهید مهدی کامور با لباس رزم در مراسم پدر شهیدش را نشان‌دهنده آمادگی برای رزم و پاسداری از ارزش‌ها دانست و بر تداوم راه شهادت و انتقال این میراث به نسل‌های بعدی تأکید کرد.

به گزارش مهر، سروان شهید مهدی کامور آستانه، متولد ۱۲ آذر ۱۳۶۶، در ۲۶ تیرماه ۱۴۰۱ در حین انجام وظیفه در ایست بازرسی پلیس در زاهدان، در پی برخورد یک خودروی مهاجم به درجه رفیع شهادت نائل آمد.