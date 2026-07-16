شورای عالی سیاسی یمن: حقوق ملت قابل مذاکره نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، شورای عالی سیاسی یمن با صدور بیانیهای اعلام کرد که پاسخ به تجاوز و محاصره عربستان سعودی، مستقیم و متناسب با معادلات بازدارندگی اعلامشده از سوی رهبر انقلاب یمن خواهد بود.
این شورا همچنین تأکید کرد که حقوق ملت یمن در زمینه حاکمیت، آزادی، بهرهبرداری از تأسیسات حیاتی و استفاده از منابع و ثروتهای ملی، حقوقی حاکمیتی و غیرقابل مذاکره است.
شورای عالی سیاسی یمن در ادامه با انتقاد از سیاستهای عربستان سعودی، اعلام کرد که رویکرد قیمومیتطلبانه و سلطهجویانهای که ریاض در پی تحمیل آن است، در راستای خدمت مستقیم به پروژه آمریکایی-صهیونیستی برای زیر سلطه بردن منطقه و هدف قرار دادن نیروهای مستقل و آزاد آن قرار دارد.
این شورا از مردم صنعا و دیگر استانها دعوت کرد تا فردا جمعه در راهپیمایی میلیونی با عنوان «جمعه هشدار و بسیج» در پاسخ به فراخوان رهبر انقلاب یمن شرکت کنند.
شورای عالی سیاسی یمن افزود: هدف قرار دادن فرودگاه صنعا از سوی عربستان سعودی، جنایت تازهای است که به کارنامه تجاوز این کشور افزوده میشود و این جنایت با هدف محروم کردن مردم یمن از ابتداییترین حقوق خود در زمینه سفر و درمان انجام شده است.
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