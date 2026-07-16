پروژه آبرسانی به پایانه مرزی چیلات دهلران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه آبرسانی به پایانه مرزی چیلات دهلران، عصر روز پنجشنبه با حضور پورجمشیدیان، قائممقام وزیر کشور، معاون امنیتی و انتظامی و رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی، احمد کرمی، استاندار ایلام، چراغی، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی به بهرهبرداری رسید.
محمد محمدی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام، با اشاره به اهمیت این پروژه اظهار کرد: این طرح با هدف تأمین پایدار آب شرب پایانه مرزی چیلات و آمادهسازی زیرساختهای آبرسانی برای ارائه خدمات مطلوب به زائران اربعین حسینی اجرا شده و در آستانه آغاز تردد زائران به بهرهبرداری رسیده است.
وی افزود: این پروژه شامل اجرای ۱۷ کیلومتر خط انتقال آب با لولههای فولادی در اقطار ۱۵۰ و ۲۰۰ میلیمتر، احداث دو مخزن ذخیره آب با ظرفیتهای ۲۰۰ و یکهزار مترمکعب، حفر یک حلقه چاه به عمق ۱۰۰ متر، تجهیز و راهاندازی ایستگاه پمپاژ است که با اعتباری بالغ بر ۸۵۰ میلیارد ریال اجرا شده است.
محمدی تصریح کرد: بهرهبرداری از این پروژه، تأمین پایدار آب شرب پایانه مرزی چیلات را تضمین کرده و زیرساخت لازم برای ارائه خدمات مطلوب به زائران اربعین حسینی، موکبها و اتباع خارجی را فراهم آورده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام خاطرنشان کرد: افتتاح این پروژه گامی مهم در تقویت زیرساختهای مرز چیلات و ارتقای سطح خدماترسانی به زائران اربعین حسینی به شمار میرود و شرکت آب و فاضلاب استان ایلام با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای خود، آمادگی کامل برای تأمین پایدار آب شرب در ایام اربعین را دارد.
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