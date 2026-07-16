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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۲:۱۳

گزارش زندۀ خبرنگار صداوسیما از فرودگاه ایرانشهر پس از حملۀ آمریکا

گزارش زندۀ خبرنگار صداوسیما از فرودگاه ایرانشهر پس از حملۀ آمریکا

ایرانشهر- خبرنگار صداوسیما پس از حملۀ نیروهای آمریکایی به فرودگاه ایرانشهر، به جزئیات این حادثه پرداخت.

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کد مطلب 6890146

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