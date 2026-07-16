https://mehrnews.com/x3czJf ۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۲:۱۳ کد مطلب 6890146 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۲:۱۳ گزارش زندۀ خبرنگار صداوسیما از فرودگاه ایرانشهر پس از حملۀ آمریکا ایرانشهر- خبرنگار صداوسیما پس از حملۀ نیروهای آمریکایی به فرودگاه ایرانشهر، به جزئیات این حادثه پرداخت. دریافت 9 MB کد مطلب 6890146 کپی شد مطالب مرتبط شنیده شدن صدای انفجار در حوالی فرودگاه ایرانشهر اتصال آب پایدار به ۷۰۰ خانوار ایرانشهری بیانیه نماینده ولی فقیه سیستان و بلوچستان در رابطه حملات دشمن آمریکایی برچسبها ایالات متحده امریکا حمله به ایران ایرانشهر
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