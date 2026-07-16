https://mehrnews.com/x3czH2 ۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۰ کد مطلب 6890086 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۰ شنیده شدن صدای انفجار در حوالی فرودگاه ایرانشهر ایرانشهر- دقایقی قبل صدای انفجار در اطراف فرودگاه ایرانشهر شنیده شد. به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی قبل صدای انفجار در اطراف فرودگاه ایرانشهر شنیده شد. هنوز از خسارات احتمالی اطلاعاتی در دست نیست. کد مطلب 6890086 کپی شد مطالب مرتبط اتصال آب پایدار به ۷۰۰ خانوار ایرانشهری شهادت ۴ سرباز کرمانی در حمله دشمن به پادگان ارتش در منطقه بمپور ایرانشهریها همچنان سنگر خیابان را حفظ کردهاند تصاویر شهدای تیپ ۳۸۸ ایرانشهر که بامداد امروز به شهادت رسیدند برچسبها ایرانشهر انفجار حمله به ایران
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