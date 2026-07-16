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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۰

شنیده شدن صدای انفجار در حوالی فرودگاه ایرانشهر

شنیده شدن صدای انفجار در حوالی فرودگاه ایرانشهر

ایرانشهر- دقایقی قبل صدای انفجار در اطراف فرودگاه ایرانشهر شنیده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی قبل صدای انفجار در اطراف فرودگاه ایرانشهر شنیده شد.

هنوز از خسارات احتمالی اطلاعاتی در دست نیست.

کد مطلب 6890086

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