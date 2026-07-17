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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۹:۰۳

نبویان: ایران از حقوق خود در تنگه هرمز کوتاه نخواهد آمد

نبویان: ایران از حقوق خود در تنگه هرمز کوتاه نخواهد آمد

اردستان-نائب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به اهمیت تنگه هرمز، گفت: جمهوری اسلامی ایران از حقوق خود در این منطقه عقب‌نشینی نخواهد کرد و نیروهای مسلح از منافع کشور دفاع می‌کنند.

حجت‌الاسلام سید محمود نبویان در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: مهم‌ترین ویژگی مقام معظم رهبری شهید، بندگی و عبودیت خالص در برابر خداوند است و ایشان هیچ اراده‌ای جز اجرای فرمان الهی نداشتند.

وی افزود: عبودیت به معنای تسلیم کامل در برابر دستورات خداوند است و هر کسی که بخواهد در مسیر اهل‌بیت (ع) و رهبر معظم انقلاب حرکت کند، باید در تمام شئون زندگی مطیع فرمان الهی باشد.

نائب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: رعایت احکام الهی، حفظ حجاب، پرهیز از گناه، ایستادگی در برابر دشمنان و عمل به دستورات خداوند، نمونه‌های عملی بندگی و عبودیت هستند.

نبویان تصریح کرد: محبت رهبر معظم انقلاب در میان ملت‌های مسلمان، نتیجه ایمان و عمل صالح ایشان است و همان‌گونه که قرآن وعده داده، خداوند محبت بندگان صالح را در دل مردم قرار می‌دهد.

وی بیان کرد: ساده‌زیستی، اخلاص و بی‌اعتنایی رهبر معظم انقلاب به جایگاه و قدرت، از ویژگی‌های برجسته ایشان است و این روحیه موجب شده است که همواره مورد احترام ملت‌های مسلمان قرار گیرند.

نائب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: حضور گسترده مردم، به‌ویژه بانوان، در صحنه‌های مختلف پس از جنگ اخیر، نشان‌دهنده وفاداری ملت ایران به انقلاب اسلامی و آرمان‌های نظام است.

نبویان با اشاره به اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران گفت: آمریکا در طول تاریخ خود بارها به کشورهای مختلف حمله کرده و همواره سیاست زورگویی و دخالت را دنبال کرده است.

وی اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر با حوادث و بحران‌های متعددی از جمله شهادت سردار زاهدی، شهادت آیت‌الله رئیسی، عملیات وعده صادق، ترور شهید اسماعیل هنیه، شهادت سید حسن نصرالله و جنگ ۱۲ روزه روبه‌رو شد، اما با هدایت رهبر معظم انقلاب از این بحران‌ها عبور کرد.

نبویان خاطرنشان کرد: عملیات‌های وعده صادق، قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشت و با وجود حمایت گسترده آمریکا و کشورهای غربی از رژیم صهیونیستی، اهداف تعیین‌شده با موفقیت مورد اصابت قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز آمریکا و رژیم صهیونیستی تلاش کردند جمهوری اسلامی را وادار به تسلیم کنند، اما ملت ایران با ایستادگی خود این نقشه را ناکام گذاشت.

نائب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه آغازگر جنگ نبوده و امروز نیز به دنبال جنگ نیست، اما هرگز در برابر زیاده‌خواهی دشمنان تسلیم نخواهد شد.

نبویان ادامه داد: دفاع از دین، ناموس، خاک و استقلال کشور، وظیفه ملت ایران است و فرهنگ عاشورا و شعار «هیهات منا الذله» اجازه تسلیم در برابر دشمن را نمی‌دهد.

وی تصریح کرد: تجربه تاریخی نشان داده است که سازش با دشمن نتیجه‌ای جز خسارت برای کشورها ندارد و تنها راه حفظ عزت و استقلال، مقاومت در برابر زورگویی است.

نائب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به اهمیت تنگه هرمز گفت: جمهوری اسلامی ایران اجازه نخواهد داد دشمنان از این منطقه راهبردی علیه منافع ملت ایران سوءاستفاده کنند و امنیت آن را نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تأمین خواهند کرد.

نبویان ادامه داد: اگر دشمنان مانع صادرات نفت ایران شوند، جمهوری اسلامی نیز ابزارهای لازم برای مقابله با این اقدام را در اختیار دارد و از حقوق ملت ایران دفاع خواهد کرد.

وی با اشاره به موضوع انتقام از عاملان جنایات اخیر بیان کرد: مطالبه انتقام، یک وظیفه شرعی و قانونی است و عاملان این جنایت‌ها نباید احساس امنیت کنند.

نائب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره مذاکرات نیز گفت: آمریکا به تعهدات خود عمل نکرده و تجربه نشان داده است که نمی‌توان به وعده‌های این کشور اعتماد کرد.

نبویان در پایان تأکید کرد: ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت و رهبری، آینده روشنی در پیش دارد و همان‌گونه که قرآن وعده داده است، اگر مردم خدا را یاری کنند، نصرت الهی شامل حال آنان خواهد شد.

کد مطلب 6890150

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