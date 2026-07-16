به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه ای از حملات پهپادی ارتش به مراکز و پایگاه های آمریکا در بحرین خبر داد.

متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:

در پاسخ به اقدام خصمانه دشمن در هدف قرار دادن زیرساخت‌های شهری و مردم بی‌گناه، ساعاتی قبل، ارتش جمهوری اسلامی ایران در مرحله یازدهم عملیات صاعقه، محل استقرار بالگردها و هواپیماهای شناسایی P8 ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه الصخیر بحرین را هدف حملات پهپادهای انهدامی آرش قرار داد.



ارتش با تاکید بر اینکه امنیت و استقلال این میهن خدایی خط قرمز ماست و متناسب با شرارت‌های دشمن خبیث، سریع و قاطع پاسخ خواهیم داد، خاطرنشان کرد: هرگونه خطای محاسباتی در برآورد اراده و استقامت ملت و توان رزم ارتش و سپاه ایران، هزینه‌ای سنگین برای دشمن مستکبر خواهد داشت.