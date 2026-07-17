آمریکا مدعی پایان دور جدید حملات خود در ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش تروریستی آمریکا مدعی شد: نیروهای آمریکایی، شامل جت‌های جنگنده، پهپادها و کشتی‌های جنگی، مهمات دقیقی را شلیک کردند که ده‌ها هدف نظامی ایران مانند سایت‌های نظارت ساحلی و پدافند هوایی، زیرساخت‌های لجستیک نظامی و قابلیت‌های دریایی را هدف قرار داد.

در اطلاعیه سنتکام اشاره‌ای به بمباران اهداف غیرنظامی از جمله سه پل در نقاط مختلف ایران نشده است.

این ششمین شب متوالی حملات ایالات متحده علیه ایران بود.

در حال حاضر بیش از ۵۰۰۰۰ نیروی نظامی ایالات متحده در منطقه خاورمیانه در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند.