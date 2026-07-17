سومین تجاوز به برج مراقبت دریایی چابهار

به گزارش خبرگزاری مهر، برج مراقبت دریایی چابهار برای سومین بار طی روزهای گذشته هدف حمله دشمن آمریکائی قرار گرفته است.
این موضوع تاکنون از سوی مقامهای رسمی تایید نشده است.
بر اساس این گزارشها، این تجاوز که ساعتی پیش رخ داد، سومین حمله به این تأسیسات طی روزهای گذشته عنوان شده است.
تا زمان انتشار این خبر، هیچ مقام یا نهاد رسمی درباره این گزارشها اظهار نظر نکرده و جزئیاتی درباره میزان خسارت، تلفات احتمالی یا عامل این حمله منتشر نشده است.
برج مراقبت دریایی چابهار از زیرساختهای بندری این منطقه به شمار میرود و در مدیریت تردد شناورها، پایش محدوده بندر و هماهنگی عملیات امداد و نجات دریایی نقش دارد.
در صورت تأیید رسمی این گزارش، حمله به چنین تأسیساتی میتواند پرسشهایی درباره تأثیر آن بر فعالیتهای بندری و کشتیرانی در منطقه ایجاد کند.
با این حال، تا این لحظه اطلاعات دقیقی درباره ابعاد این رویداد در دست نیست و جزئیات آن همچنان نامشخص است.
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