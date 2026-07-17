بیانیه سنتکام درباره تجاوز به برج مراقبت دریایی چابهار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، فرماندهی نیروی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام اعلام کرد که تروریست های آمریکایی روز گذشته برج مراقبت بندر شهید کلانتری در چابهار واقع در جنوب ایران را منهدم کردند.

در بیانیه صادره از سوی سنتکام آمده است: این برج نابود شده جزو شبکه نظارت در طول سواحل ایران مشرف بر دریای عمان بود.

سنتکام مدعی شد که از بین رفتن این برج در چابهار توان نیروهای مسلح ایران برای هماهنگی در خصوص انجام حملات را کاهش می دهد.

لازم به ذکر است صبح امروز برج مراقبت دریایی چابهار برای سومین بار طی روزهای گذشته هدف حمله دشمن آمریکایی قرار گرفته است.

برج مراقبت دریایی چابهار از زیرساخت‌های بندری این منطقه به شمار می‌رود و در مدیریت تردد شناورها، پایش محدوده بندر و هماهنگی عملیات امداد و نجات دریایی نقش دارد.

تروریست های آمریکایی در تجاوزات پی در پی خود علیه مناطق جنوبی ایران زیر ساخت های غیر نظامی به ویژه بنادر و قایق های ماهیگیران را هدف قرار می دهند و بعد مدعی می شوند که نقاط نظامی را مورد اصابت قرار داده اند.