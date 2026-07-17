۱۱ هکتار از مراتع اصفهان در آتش سوخت؛ استقرار ۳۵۶ تیم حفاظت

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به‌منظور پیشگیری و کنترل حریق در پوشش‌های گیاهی و مرتعی، ۳۵۶ تیم حفاظت منابع طبیعی، عشایری و گروه‌های آموزش‌دیده محلی در عرصه‌های طبیعی و مرتعی سطح استان، به‌ویژه در مناطق غرب، جنوب و شمال اصفهان مستقر شده‌اند.

وی با اشاره به افزایش احتمال وقوع آتش‌سوزی در مراتع افزود: خشکی پوشش‌های علوفه‌ای ناشی از کم‌بارشی، افزایش دما، وزش تندبادهای محلی و همچنین حضور افراد در روزهای پایانی هفته در عرصه‌های طبیعی و مرتعی، موجب افزایش موارد حریق شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان با تأکید بر ضرورت رعایت اصول پیشگیری از حوادث توسط دامداران، عشایر، گردشگران و ساکنان مناطق مجاور مراتع تصریح کرد: روشن کردن آتش در پوشش‌های گیاهی و مراتع می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به منابع طبیعی وارد کند و لازم است همه بهره‌برداران و مردم از هرگونه اقدامی که زمینه بروز حریق را فراهم می‌کند، خودداری کنند.

وی افزود: با هرگونه اقدامی که منجر به بروز آسیب در پوشش‌های گیاهی و مرتعی و وقوع حریق در مراتع شود، از سوی یگان حفاظت منابع طبیعی برخورد قانونی خواهد شد.

شیشه‌فروش با اشاره به راه‌های ارتباطی برای گزارش حوادث گفت: تلفن‌های سامانه امداد جنگل و مرتع ۱۳۹ و ۱۵۰۴ به‌صورت شبانه‌روزی برای دریافت گزارش‌های مرتبط با وقوع حریق و هماهنگی در امدادرسانی به حوادث جنگل و مرتع پاسخگو هستند.

وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۰ مورد آتش‌سوزی در مراتع و عرصه‌های طبیعی استان به وقوع پیوسته که در نتیجه آن ۱۱ هکتار از مراتع دچار آسیب شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان خاطرنشان کرد: با ابلاغ طرح عملیاتی مدیریت بحران آتش‌سوزی در مراتع و جنگل‌ها، وظایف هر بخش در زمینه پیشگیری و کنترل به‌موقع حریق در مراتع و پوشش‌های گیاهی به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ شده است.

وی با اشاره به گستره منابع طبیعی استان گفت: در استان اصفهان ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار مرتع و ۴۱۴ هزار هکتار جنگل طبیعی و دست‌کاشت وجود دارد که بر اساس مطالعات پهنه‌بندی حریق، حدود ۲ میلیون هکتار از این مراتع با فراوانی بیشتر در مناطق غرب و جنوب استان و نیز کمربند حریق در مناطق زاگرسی و ارتفاعات کرکس قرار گرفته‌اند.

شیشه‌فروش افزود: این عرصه‌ها به دلیل شرایط اقلیمی گرم و خشک، وزش بادهای گرم فصلی، خشکی پوشش‌های گیاهی و علوفه‌ای یک‌ساله و نیز عوامل انسانی، در برابر حریق بسیار آسیب‌پذیر هستند و مدیریت بحران استان بر ضرورت پیشگیری از هرگونه اقدامی که منجر به بروز آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی شود، تأکید دارد.

وی ادامه داد: رها کردن ته‌سیگار و کبریت، بطری‌های آب معدنی، اشیای براق و صیقلی، قوطی‌های کنسرو و کمپوت در اراضی و حاشیه راه‌ها، همچنین سوزاندن بقایای گیاهی در مزارع و باغات و ضایعات پوشش‌های گیاهی در شهرها و روستاها از جمله مهم‌ترین عوامل انسانی در بروز حریق است که باید از آن جلوگیری شود.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان با بیان اینکه حذف پوشش‌های گیاهی خشک کف باغات و حاشیه راه‌ها با اعمال مدیریت مناسب و بازیافت پسماندهای گیاهی ضروری است، تصریح کرد: رعایت این موارد می‌تواند نقش مهمی در کاهش خطر آتش‌سوزی در فصل گرم سال داشته باشد.

وی درباره اقدامات انجام‌شده برای پیشگیری و مقابله با حریق در استان گفت: تشکیل کارگروه تخصصی با پایش مستمر عرصه‌های طبیعی، تهیه نقشه‌های پهنه‌بندی خطر، تدارک تجهیزات اطفای حریق، ساماندهی تیم‌های تخصصی یگان حفاظت منابع طبیعی و تیم‌های محلی، ارائه آموزش‌های کاربردی ایمنی حریق، اختصاص خط ویژه ۱۳۹ امداد حریق جنگل و مرتع و اعزام سریع تیم‌های یگان به مناطق، از جمله اقدامات مؤثر انجام‌شده در این زمینه است.

شیشه‌فروش افزود: هماهنگی با شهرداری‌ها برای پشتیبانی از عملیات اطفای حریق، ایجاد تیم‌های گشت و مراقبت، شناسایی و برخورد قانونی با موارد تخلف با پیگیری از مراجع قضایی، توزیع سیلندر گاز مایع، تنور گازی، پنل خورشیدی و سوخت بین عشایر و دامداران برای پیشگیری از روشن کردن آتش و قطع درختان و پوشش‌های مرتعی نیز از دیگر اقدامات انجام‌شده به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اهمیت مراتع در حفظ تعادل زیست‌محیطی اظهار کرد: مراتع نقش مهمی در تولیدات دامی، تعدیل آب‌وهوا، پیشگیری از سیل و فرسایش بادی دارند و به همین دلیل حفاظت از آن‌ها و سایر عرصه‌های زیست‌محیطی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان ادامه داد: وقوع حریق در مراتع موجب از بین رفتن پوشش‌های گیاهی، کاهش تنوع جانوری، افزایش فرسایش بادی، ایجاد آلودگی هوا و کاهش تولید اکسیژن و بذرهای مرتعی می‌شود و پیامدهای آن در بلندمدت متوجه محیط‌زیست و معیشت بهره‌برداران خواهد بود.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های مقابله با حریق در استان گفت: برای پیشگیری و کنترل به‌موقع آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی استان، لازم است سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نسبت به استقرار بالگرد مجهز به سبد آب‌پاش در استان اقدام کند.

شیشه‌فروش افزود: همچنین تأمین اعتبار برای احداث و تجهیز دو پایگاه ثابت اطفای حریق در شهرستان‌های سمیرم و چادگان، تخصیص اعتبار برای احیای مراتع آسیب‌دیده و تأمین تجهیزات اطفای حریق متناسب با شرایط استان و ارتفاعات صعب‌العبور مناطق غرب و جنوب، از جمله نیازهای مهم استان در این حوزه است.