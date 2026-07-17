۱۰ پروژه آموزشی برای شهرستان هلیلان تعریف شده است

جلال حمره در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت فضاهای آموزشی در شهرستان هلیلان، اظهار داشت: بر اساس نظام مسائل فضاهای آموزشی، برای این شهرستان ۱۰ پروژه تعریف شده است که شامل احداث و جایگزینی مدارس فرسوده و کانکسی با فضاهای استاندارد می‌شود.

وی با بیان اینکه از این تعداد، ۶ پروژه به بهره‌برداری رسیده، افزود: یک پروژه دیگر نیز تا مهرماه سال جاری افتتاح خواهد شد و ۳ پروژه باقیمانده نیز به دلیل مشکل مالکیت زمین، هنوز عملیات اجرایی آنها آغاز نشده است.

مدیرکل نوسازی مدارس استان ایلام تصریح کرد: این سه پروژه برای جایگزینی مدارس با سازه‌های سنگی و کانکسی در نظر گرفته شده‌اند و فرایند مناقصه آنها برای دومین بار در حال انجام است و به محض رفع مشکل زمین، عملیات اجرایی آنها آغاز خواهد شد.

حمره خاطرنشان کرد: جلسه‌ای با فرماندار هلیلان و معاون عمرانی استانداری برگزار شده است و قول داده شده که ظرف یک هفته، مشکل زمین این پروژه‌ها حل شود و با توجه به اینکه هلیلان از مناطق کم‌برخوردار استان است، تمامی تلاش‌ها برای تسریع در تکمیل این پروژه‌ها و بهبود وضعیت آموزشی این شهرستان انجام خواهد شد.