به گزارش خبرگزاری مهر غلامرضا شهبازی از آمادگی کامل ناوگان حمل‌ونقل عمومی برای خدمات‌رسانی به زائران اربعین حسینی در مرز بین‌المللی خسروی خبر داد و اظهار کرد: در ایام اربعین بیش از ۲۳۰ دستگاه اتوبوس برای جابه‌جایی زائران در این مرز مستقر خواهند شد.

وی افزود: از این تعداد، ۱۰۰ دستگاه اتوبوس از ناوگان ملکی و بخش خصوصی شهرداری کرمانشاه، ۱۰۰ دستگاه اتوبوس از شهرداری کرج و ۳۰ دستگاه اتوبوس از شهرداری همدان مسئولیت انتقال زائران را بر عهده خواهند داشت.

مسئول قرارگاه حمل‌ونقل مرزی خسروی با اشاره به پیش‌بینی ظرفیت‌های پشتیبان، تصریح کرد: در صورت افزایش حجم تردد زائران، از ناوگان حمل‌ونقل محلی شهر قصرشیرین و مناطق اطراف شامل تاکسی، ون و مینی‌بوس نیز برای تکمیل چرخه خدمات‌رسانی استفاده خواهد شد.

شهبازی با اشاره به مصوبات قرارگاه مرکزی حمل‌ونقل ستاد اربعین کشور، گفت: هزینه جابه‌جایی زائران در مرز خسروی ۳۰ هزار تومان تعیین شده و تمامی خودروهای ناوگان در محل پارکینگ‌ها مستقر خواهند بود تا زائران پس از پارک خودروهای شخصی، بدون معطلی به نقطه صفر مرزی منتقل شوند.

رئیس سازمان حمل‌ونقل مسافر شهرداری کرمانشاه ادامه داد: اعزام تدریجی ناوگان شهرداری کرمانشاه به مرز خسروی از روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه آغاز می‌شود و این روند تا پایان عملیات اربعین ادامه خواهد داشت.

وی در پایان با عذرخواهی از شهروندان کرمانشاهی خاطرنشان کرد: با توجه به اعزام بخشی از ناوگان حمل‌ونقل عمومی به مرز خسروی، احتمال کاهش سطح خدمات‌رسانی درون‌شهری در این مدت وجود دارد و از شهروندان بابت این محدودیت موقت پوزش می‌طلبیم.