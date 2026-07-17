آزمون کارشناسی ارشد با حضور ۵ هزار داوطلب در ایلام برگزار شد

محمد سلیمانی بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر اشاره به برگزاری آزمون کنکور کارشناسی ارشد، اظهار داشت: این آزمون از دیروز در سطح استان آغاز شده و حدود ۵ هزار نفر در آن شرکت می‌کنند.

وی با بیان اینکه نزدیک به ۴ هزار نفر از داوطلبان در دانشگاه ایلام آزمون می‌دهند، افزود: از این تعداد، حدود یک هزار و ۲۰۰ نفر آقا و مابقی خانم هستند و نتایج نهایی این آزمون نیمه اول مهرماه اعلام خواهد شد.

نماینده سازمان سنجش در ایلام تصریح کرد: تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری استاندارد و بدون دغدغه این آزمون در حوزه‌های امتحانی اندیشیده شده است و از داوطلبان خواست که با رعایت دقیق ضوابط، در این آزمون شرکت کنند.