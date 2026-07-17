شاگردان پیاتزا برای دیدار با اسلوونی به خط شدند/ ۲ بازیکن جا ماندند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۲۱:۳۰ روز جمعه ۲۶ تیرماه در سومین دیدار خود از هفته سوم مرحله مقدماتی لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ به مصاف تیم اسلوونی می‌رود.

روبرتو پیاتزا، سرمربی تیم ملی والیبال ایران، فهرست ۱۴ نفره بازیکنان کشورمان برای این مسابقه را اعلام کرد. بر این اساس، ترکیب ایران نسبت به دیدار برابر آلمان با یک تغییر همراه است و سید متین حسینی جایگزین یوسف کاظمی شده است.

بر این اساس، پیاتزا از میان ۱۶ بازیکن حاضر در بلگراد، ۱۴ بازیکن زیر را برای دیدار مقابل اسلوونی انتخاب کرد:

پاسورها: عرشیا به‌نژاد و ایلشن داوودی‌پور

قطرپاسورها: علی حاجی‌پور و محسن دلاوری

دریافت‌کننده‌های قدرتی: مرتضی شریفی، پوریا حسین‌خانزاده، مبین نصری، علی حق‌پرست و سید متین حسینی

مدافعان میانی: محمد ولی‌زاده، سید عیسی ناصری و نیما باطنی

لیبروها: محمدرضا حضرت‌پور و حسین حاجی‌کلاته

همچنین عباس نظریان به عنوان سرپرست، روبرتو پیاتزا (سرمربی)، توماس توتولو، رحمان محمدی‌راد و علی فتاحی به عنوان مربیان، جیانی روسی (مربی بدنساز)، محمدامین شاکری (آنالیزور)، مهدی ابارشی (پزشک)، حسین کرد فیروزجائی (فیزیوتراپ) و سجاد نوری به عنوان ماساژور، اعضای کادر فنی تیم ملی والیبال ایران در این رقابت‌ها را تشکیل می‌دهند.

به این ترتیب، یوسف کاظمی و شایان محرابی دو بازیکن تیم ملی والیبال ایران در دیدار مقابل اسلوونی در فهرست ۱۴ نفره قرار ندارند و این مسابقه را از روی سکوها دنبال خواهند کرد.

لازم به ذکر است بر اساس مقررات فدراسیون جهانی والیبال، تیم‌ها از سال گذشته در هر هفته این رقابت‌ها می‌توانند تا چهار بازیکن را در فهرست رزرو خود به کمیته کنترل مسابقات معرفی کنند و شب قبل از هر مسابقه، پیش از اعلام گزارش روزانه، با هماهنگی ناظر فنی نسبت به تغییر بازیکنان در فهرست ۱۴ نفره اقدام کنند.