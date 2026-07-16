به گزارش خبرگزاری مهر، روبرتو پیاتزا بعد از پیروزی تیم ملی والیبال ایران مقابل آلمان در هفته سوم لیگ ملتها، اظهار داشت: همان بازی همیشگی خودمان را انجام دادیم؛ چیز خاصی نبود. در ست اول جلو بودیم و همان ست را بردیم. در ست دوم هم جلو بودیم، اما نتوانستیم آن را تمام کنیم. بنابراین باید روی روحیه تمامکنندگیمان کار کنیم.
وی در ادامه گفت: چون اگر در پایان ست نتوانید مثل یک تمامکننده عمل کنید، دلیلش این است که گاهی از بازی کردن با توپ میترسیم. این موضوعی است که باید دربارهاش صحبت کنیم. چون اگر فرصت بردن ست دوم را از دست ندهید و ۲ بر صفر جلو بیافتید، شاید بازی ۳ بر صفر تمام شود، شاید هم ۳ بر ۱ یا حتی ۳ بر ۲؛ اما در هر صورت شما با نتیجه ۲ بر صفر پیش هستید.
سرمربی تیم ملی والیبال ایران تصریح کرد: اما اینطور شد که ست دوم را از دست دادیم، بعد ست سوم را هم باختیم و در شرایط سختی قرار گرفتیم. با این حال، نکته مثبت این بود که توانستیم در ست چهارم شرایط را برگردانیم. ست چهارم فوقالعادهای بازی کردیم. البته در توپهای انتقالی هم امتیازهای زیادی را از دست دادیم، اما در مجموع بازی خوبی ارائه دادیم. و در تایبریک، فکر میکنم بازی را بهخوبی تحت کنترل داشتیم و عملکرد بسیار خوبی نشان دادیم.
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