پلمب ۵ مشاور املاک متخلف به دلیل تغییر کاربری اراضی کشاورزی در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد بوستان‌افروز در سخنانی با اشاره به پلمب پنج بنگاه معاملاتی در لرستان به واسطه‌های خردکردن اراضی کشاورزی و ضمن تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان، اظهار داشت: این اقدام در راستای اجرای دقیق قوانین حفاظت از اراضی کشاورزی و مقابله با متخلفین صورت‌گرفته است که باهدف تبدیل اراضی حاصلخیز به باغات مسکونی و قطعه‌بندی غیرقانونی، به امنیت غذایی منطقه آسیب می‌زنند.

وی تصریح کرد: ما با نوعی از فعالیت‌های مشکوک روبرو بودیم که در آن، اراضی حاصلخیز و استراتژیک استان تحت عنوان فروش قطعات کوچک یا با وعده تغییر کاربری، به مشتریان عرضه می‌شد. این بنگاه‌ها با ابهام‌آفرینی در مستندات و ارائه اطلاعات نادرست، عملاً در حال خردکردن بافت اراضی کشاورزی و ازبین‌بردن امنیت غذایی منطقه بودند.

فرمانده یگان حفاظت از امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: این عملیات با حضور پرسنل یگان حفاظت امور اراضی، مأمورین پلیس اماکن و با هماهنگی دقیق دستگاه قضایی انجام شد تا اطمینان حاصل شود که چرخه فعالیت این واحدها به طور کامل متوقف می‌گردد.

سرهنگ بوستان‌افروز، تصریح کرد: بسیاری از مردم به دلیل عدم اطلاع یا فریب‌خوردن توسط واسطه‌های متخلف، اقدام به خرید قطعاتی می‌کنند که در اصل اراضی کشاورزی هستند. باید به‌وضوح اعلام کنیم که هرگونه خریدوفروش زمین زراعی باهدف قطعه‌بندی و تغییر کاربری، غیرقانونی است و تمامی سندهای حاصل از این معاملات، فاقد اعتبار قانونی بوده و منجر به پیگرد کیفری خریدار و فروشنده خواهد شد.

وی گفت: هرگونه اقدام در زمینه تسهیل خریدوفروش اراضی زراعی به‌منظور تغییر کاربری، مشمول برخورد شدید قضایی خواهد بود. مسئولیت ناشی از این معاملات، هم متخلف را شامل می‌شود و هم خریدارانی که با نیت تغییر کاربری غیرقانونی اقدام به خرید می‌کنند، با مشکلات حقوقی و ابطال سند مواجه خواهند شد.

فرمانده یگان حفاظت از امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، بیان داشت: یگان حفاظت امور اراضی در حال حاضر با بهره‌گیری از نظارت‌های هوشمند، پایش‌های میدانی مستمر و همکاری نزدیک با نهادهای نظارتی، تمامی نقاط استان را زیر ذره‌بین قرار داده است. اعلام می‌کنیم که برخورد با هرگونه اقدام برای خردکردن اراضی، حتی در کوچک‌ترین سطح، با تمام توان و بدون درنگ دنبال خواهد شد.