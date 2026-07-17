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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۴

وزارت نیرو: مناطق جنوبی و آسیب‌دیده از جنگ در اولویت تامین برق هستند

وزارت نیرو: مناطق جنوبی و آسیب‌دیده از جنگ در اولویت تامین برق هستند

معاون برق و انرژی وزارت نیرو اتخاذ تدابیر ویژه برای مدیریت شبکه برق در مناطق جنوبی کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی رجبی مشهدی با تشریح برنامه‌های این وزارتخانه برای مدیریت پیک بار تابستان، اظهار کرد: سیاست وزارت نیرو بر این است که در اعمال محدودیت‌های احتمالی، مناطق جنوبی کشور و نواحی گرمسیر با حساسیت ویژه‌ای دیده شوند و فشار کمتری نسبت به سایر نقاط کشور متحمل شوند.

بر اساس اعلام وزارت نیرو، وی افزود: برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای است که به محض بهبود شرایط تامین برق و کاهش میزان مصرف در شبکه سراسری، اولویت تخصیص انرژی به مناطق گرمسیر و آسیب‌دیده از جنگ اختصاص یابد. وزارت نیرو همه توان خود را برای مدیریت تقاضا و عبور از این دوره محدودیت‌ها به کار بسته است.

رجبی مشهدی در ادامه با اشاره به اهمیت همکاری مشترکان در مصرف بهینه برق، تصریح کرد: موفقیت در اجرای این برنامه‌ها مستلزم همراهی مشترکان، به‌ویژه مشترکان پرمصرف است. چنانچه همه مشترکان نسبت به مدیریت مصرف اقدام کنند و فقط ۵ درصد صرفه‌جویی در میزان مصرف خود داشته باشند، امکان تأمین برق پایدار برای تمامی بخش‌ها فراهم شده و نیاز به اعمال محدودیت‌ها به حداقل می‌رسد.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو در پایان خاطرنشان کرد: وزارت نیرو مصمم است با اجرای برنامه‌های مدیریت بار و تداوم پایش‌های شبکه، پایداری انرژی را در این مناطق استراتژیک تضمین کند.

کد مطلب 6890336
سمیه رسولی

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