خبر افزایش صادرات برق به پاکستان جعلی است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مقیمی، مدیرکل روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، با اشاره به انتشار برخی اخبار در مورد افزایش صادرات برق به پاکستان گفت: در شرایط کنونی نه تنها افزایشی در صادرات برق نداشته‌ایم بلکه میزان واردات برق دو برابر صادرات است.

بر اساس اعلام وزارت نیرو، وی افزود: خبر منتشره جعلی است و در ساختار وزارت نیرو معاونی با عنوان معاون بین الملل وجود ندارد و عکس این خبر هم مربوط به شخص دیگری است.

مقیمی تصریح کرد: احتمالا انتشار این خبر در فضای مجازی با هدف هایی مغرضانه ای منتشر شده و طبیعتا موجب نگرانی مردم خواهد شد

مدیرکل روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت نیرو در پایان ضمن تشکر از همراهی رسانه های رسمی کشور در شرایط کنونی از فعالان فضای مجازی خواست در انعکاس اخبار حوزه انرژی، بر اساس اطلاع‌رسانی‌های رسمی این وزارتخانه اقدام کنند.