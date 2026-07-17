توانمندی نیروهای مسلح سناریوهای محاصره دریایی را ناکام خواهد گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مقتدایی با اشاره به از سرگیری محاصره دریایی بنادر و مناطق ساحلی کشورمان از سوی ایالات متحده، گفت: آمریکاییها همواره از هر فرصتی برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران استفاده میکنند. در واقع، آنها منافع ملی، تمامیت ارضی و حاکمیت سرزمینی ایران را هدف قرار دادهاند؛ از این رو نباید نسبت به اهداف و اقدامات آنها دچار سادهانگاری یا غفلت شد.
نایبرئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امروز شاهد یک جنگ ترکیبی، پیچیده و چندوجهی علیه جمهوری اسلامی ایران هستیم؛ جنگی که در آن دشمنان تلاش میکنند با بهرهگیری از همه ظرفیتهای سیاسی، اقتصادی، رسانهای، امنیتی و نظامی، بیشترین آسیب را به ملت ایران وارد کنند. در چنین شرایطی، هوشیاری مسئولان، انسجام ملی و حفظ آمادگی در همه عرصهها از اهمیت ویژهای برخوردار است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در مقابل این اقدامات، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اتکا به توانمندیهای بومی، ظرفیتهای داخلی و تجربههای ارزشمند به دست آمده در سالهای گذشته و نیز تحولات و جنگهای اخیر، از آمادگی لازم برای مقابله با هرگونه تهدید برخوردار هستند و اجازه نخواهند داد دشمنان سناریوهای خود از جمله محاصره دریایی را عملیاتی کنند.
مقتدایی خاطرنشان کرد: بر همین اساس، قوای سهگانه، نیروهای مسلح و دیگر بخشهای حاکمیتی با تکیه بر ظرفیتهای مردمی که مهمترین سرمایه اجتماعی کشور محسوب میشوند، در کنار یکدیگر ایستادهاند و با همافزایی و هماهنگی، تمامی نقشهها و توطئههای دشمنان علیه ملت ایران را خنثی و نقش برآب خواهند کرد.
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