حسینی: ایستادگی در برابر آمریکا تنها راه حفظ عزت و استقلال کشور است

آیت‌الله سید نصیر حسینی در خطبه‌های نماز جمعه یاسوج با اشاره به تحولات اخیر منطقه و اقدامات آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: تجربه‌های گذشته نشان داده است که نمی‌توان به دولت آمریکا اعتماد کرد و انتظار پایبندی به تعهدات از کشوری که سابقه طولانی در جنگ‌افروزی، جنایت و نقض عهد دارد، انتظار درستی نیست.

وی افزود: ملت ایران بارها بدعهدی آمریکا را تجربه کرده است و از همین رو امیدی به پایبندی این کشور به توافقات وجود نداشته و ندارد.

صلحی که به معنای تسلیم باشد، خیانت است

امام جمعه یاسوج با انتقاد از افرادی که به گفته وی در شرایط جنگی از صلح سخن می‌گویند، تصریح کرد: زمانی که دشمن با تمام ظرفیت برای ضربه زدن به ملت ایران وارد میدان شده است، دعوت به صلحی که نتیجه آن تسلیم و پذیرش ذلت باشد، معنایی جز خیانت ندارد.

وی ادامه داد: دشمن فرماندهان، نخبگان، کودکان و مردم ایران را هدف قرار داده و در چنین شرایطی عقب‌نشینی، پذیرش ذلت و فراهم کردن زمینه سلطه دشمن خواهد بود.

آیت الله حسینی تأکید کرد: ملت ایران با قدرت، صلابت و همه ظرفیت‌های خود در برابر دشمن خواهد ایستاد و از عزت، استقلال، پرچم، سرزمین و منافع ملی خود در دریا، هوا و خشکی دفاع خواهد کرد.

تجلیل از نیروهای مسلح و پاسخ به حملات دشمن

وی با تقدیر از عملکرد نیروهای مسلح، گفت: نیروهای سپاه و ارتش در پاسخ به تجاوزات دشمن، ضربات سنگینی به مراکز و پایگاه‌های آمریکا وارد کردند و این مسیر تا تأمین امنیت و دفاع از کشور ادامه خواهد یافت.

امام جمعه یاسوج اظهار کرد: اقتدار دفاعی کشور عامل بازدارندگی در برابر دشمنان است و جمهوری اسلامی ایران با اتکا به توان داخلی از حقوق ملت دفاع می‌کند.

وحدت ملی مهم‌ترین عامل ناکامی دشمن

وی با اشاره به ضرورت حفظ انسجام داخلی، گفت: دشمن زمانی برای حمله و فشار تشویق می‌شود که تصور کند وحدت و همبستگی مردم دچار آسیب شده است.

آیت الله حسینی افزود: هرگونه تفرقه، اختلاف و القای ضعف، زمینه‌ساز طمع دشمن خواهد بود و همه جریان‌های سیاسی و اجتماعی باید در دفاع از کشور و منافع ملی در کنار یکدیگر باشند.

وی با اشاره به دوران دفاع مقدس خاطرنشان کرد: همان‌گونه که ملت ایران در سال‌های دفاع مقدس با وحدت در برابر دشمن ایستاد، امروز نیز حفظ انسجام ملی مهم‌ترین سرمایه کشور است.

تجلیل از حضور مردم در آیین تشییع شهدای اخیر

امام جمعه یاسوج با اشاره به حضور گسترده مردم در آیین تشییع شهدای اخیر، این حضور را نشانه وفاداری ملت به آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست و گفت: مردم ایران با حضور پرشور خود بار دیگر حمایت از ارزش‌های انقلاب و شهدا را به نمایش گذاشتند.

وی همچنین از همراهی مسلمانان و آزادی‌خواهان سایر کشورها با ملت ایران قدردانی کرد و این همدلی را نشانه جایگاه جبهه مقاومت در میان ملت‌های منطقه دانست.

تأکید بر تقویت توان دفاعی کشور

آیت الله حسینی با تأکید بر ضرورت توسعه توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: حفظ امنیت کشور نیازمند برخورداری از پیشرفته‌ترین تجهیزات دفاعی و نظامی است.

وی افزود: تجربه‌های تاریخی نشان داده است که دفاع از کشور تنها با اتکا به توان، آمادگی و تجهیزات روز امکان‌پذیر خواهد بود و تقویت قدرت دفاعی یکی از الزامات حفظ امنیت و بازدارندگی است.

امام جمعه یاسوج با دعا برای تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر (عج)، سلامتی رهبر معظم انقلاب اسلامی، عزت ملت ایران و پیروزی جبهه مقاومت، از خداوند متعال خواست توطئه‌های دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران را خنثی کند.