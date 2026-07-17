جانباز هیدجی به جمع یاران شهیدش پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، انعاماله ازلگینی، از یادگاران هشت سال دفاع مقدس و جانباز سرافراز ۷۰ درصد، پس از سالها تحمل درد و رنج ناشی از جراحات جنگی، روز گذشته (پنجشنبه ۲۵ تیر) دعوت حق را لبیک گفت و به همرزمان شهیدش پیوست.
پیکر این جانباز دوران دفاع مقدس امروز جمعه ۲۶ تیر با حضور مردم و مسئولان در آرامستان شهر هیدج به خاک سپرده شد و مراسم یادبودی نیز امروز برگزار میشود.
این شهید والامقام که متولد پنجم آذرماه ۱۳۴۰ بود، ۲۰ فروردین ۱۳۶۱ در منطقه عملیاتی سوسنگرد به درجه رفیع جانبازی نائل آمد و سالها صبورانه بارِ این مدال افتخار را بر دوش کشید.
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