به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمود کارگر در خطبههای نماز جمعه جزیره خارگ اظهار کرد: بزرگترین میراث رهبر شهید انقلاب، فرماندهی نبرد محاسباتی است؛ نبردی که قلب تپنده جنگ ارادهها به شمار میرود و در همه عرصههای جنگ سخت، نیمهسخت و نرم جریان دارد.
وی افزود: جنگ ارادهها در حقیقت جنگ تابآوری و استقامت ملتها است و همانگونه که رهبر شهید انقلاب تأکید کردهاند، در عرصههای مختلف جهانی، طرفی پیروز خواهد بود که اراده خود را حفظ کند و زودتر دچار ضعف و عقبنشینی نشود.
مقاومت کمهزینهتر از تسلیم است
امام جمعه خارگ با اشاره به نخستین مؤلفه نبرد محاسباتی در سیره رهبر شهید انقلاب گفت: باید باور داشت که مقاومت و تسلیم هر دو هزینه دارند، اما هزینه مقاومت به مراتب کمتر از هزینه تسلیم است.
وی تصریح کرد: برخی با مشاهده توان نظامی، اقتصادی و رسانهای دشمن دچار ترس و خودباختگی میشوند، اما نگاه مؤمنانه، قدرت دشمن را در برابر قدرت الهی ناچیز میبیند و با اعتماد به وعدههای قطعی خداوند، مسیر مقاومت را انتخاب میکند.
کارگر افزود: وعده الهی درباره نصرت کسانی که در راه خدا ایستادگی میکنند، وعدهای قطعی است و همین باور، مهمترین سرمایه ملت ایران در برابر فشارهای دشمن محسوب میشود.
تحلیل باید بر مدار ولایت باشد
وی دومین اصل نبرد محاسباتی را هماهنگی تحلیلها با نظام محاسباتی ولیفقیه دانست و اظهار کرد: تحلیلهای شخصی، هرچند از نظر ظاهری صحیح باشند، اگر با نگاه و تدبیر ولی جامعه هماهنگ نباشند، میتوانند به خطاهای راهبردی منجر شوند.
امام جمعه خارگ با اشاره به واقعه عاشورا گفت: بسیاری از شخصیتهای برجسته آن دوران، با تحلیلهای ظاهراً منطقی، امام حسین (ع) را از قیام برحذر میداشتند، اما تفاوت اساسی در این بود که محاسبات آنان با نظام محاسباتی امام زمانشان همسو نبود.
وی تأکید کرد: وظیفه پیروان ولایت، حرکت در چارچوب نگاه و تدبیر امام جامعه و پرهیز از تحلیلهایی است که با مسیر ولایت فاصله دارد.
اعتماد به محاسبات الهی، رمز عبور از سختیها
کارگر سومین مؤلفه نبرد محاسباتی را اعتماد به ربوبیت الهی و وعدههای خداوند دانست و گفت: اگر صرفاً با محاسبات مادی به مسائل نگاه کنیم، ممکن است در برابر مشکلات احساس بنبست کنیم، اما نگاه الهی افق دیگری را پیش روی انسان قرار میدهد.
وی با استناد به آیات قرآن کریم افزود: خداوند بر همه امور غالب است و سنت الهی بر این قرار گرفته که در دل سختیها، گشایش و آسانی نهفته باشد؛ همان وعدهای که در سوره مبارکه شرح مورد تأکید قرار گرفته است.
امام جمعه خارگ با اشاره به داستان حضرت موسی (ع) نیز اظهار کرد: تدبیرهای الهی فراتر از محاسبات ظاهری انسانهاست و تاریخ انبیا نشان داده است که خداوند در سختترین شرایط نیز راه نجات را برای بندگان خود فراهم میکند.
ملت ایران محاسبات دشمن را برهم زده است
وی با بیان اینکه ملت ایران ملتی اعجاببرانگیز، دشمنشکن و تاریخساز است، خاطرنشان کرد: مردم ایران با بصیرت، استقامت و وحدت، محاسبات دشمن را در هم شکستهاند و راهبرد یأس، ناامیدی و تفرقه را ناکام گذاشتهاند.
کارگر افزود: استمرار حرکت در مسیر مکتب امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب، آغاز فصل جدیدی از پیشرفت و مقاومت برای ملت ایران خواهد بود.
دشمن هرگز ملت ایران را از مسیر مقاومت بازنخواهد داشت
امام جمعه خارگ با اشاره به اقدامات خصمانه دشمن علیه مردم و زیرساختهای کشور گفت: دشمن بداند که با شهادت مردم بیگناه و حمله به شهرها، ملت ایران از آرمانهای خود عقبنشینی نخواهد کرد.
وی تأکید کرد: ملت ایران پرچم خونخواهی شهدا را بر زمین نخواهد گذاشت و با تکیه بر فرهنگ عاشورا، ولایتمداری و ایمان الهی، در برابر دشمن ایستادگی خواهد کرد.
کارگر خاطرنشان کرد: ملت ایران با استمرار این مسیر، زمینه تحقق آرمانهای بزرگ انقلاب اسلامی و حرکت به سوی تمدن نوین اسلامی را فراهم خواهد ساخت و این راه با ظهور منجی عالم بشریت به سرانجام خواهد رسید.
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