دهقانی:تنها راه پیروزی، تبعیت محض از فرامین ولی امر مسلمین است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام دهقانی در خطبههای نماز جمعه این هفته بجستان، با اشاره به ضرورت ایستادگی در برابر توطئههای دشمنان اظهار کرد: هرگونه سازش و امید بستن به تفاهمنامههایی نظیر برجام، راه به جایی نخواهد برد. تا زمانی که خون در رگهای ما جاری است، از مطالبه خون شهدا و انتقام از دشمنان دست بر نخواهیم داشت.
امام جمعه بجستان با هشدار نسبت به تلاشهای مذبوحانه دشمن برای ایجاد شکاف و دوقطبی میان مردم، مسئولان و ولایتفقیه، افزود: بصیرت و تبعیت از بیانات رهبر معظم انقلاب، تنها راهبرد صحیح برای عبور از گردنههای سخت و خنثیسازی نقشههای دشمنان است.
وی با تقدیر از حضور حماسی و طوفانی مردم در مراسم تشییع رهبر شهید، این دلدادگی را سرمایهای عظیم برای نظام دانست و در ادامه با انتقاد صریح از عملکرد برخی مدیران اداری تأکید کرد: مسئولان باید از ارائه وعدههای توخالی پرهیز کنند و در میدان عمل، پایکار مردم باشند.
دهقانی افزود: مسئولان باید خادم مردم باشند و مشکلات موجود را به عوامل خارجی گره نزنند. خدمترسانی صادقانه و بیمنت، حداقل انتظار مردم از بدنه اجرایی کشور است.
امام جمعه بجستان در بخش دیگری از سخنان خود ضمن گرامیداشت سالروز اقامه اولین نماز جمعه در کشور، از نقش خیرین در تکمیل پروژههای عمرانی مصلی بجستان تقدیر کرد.
وی همچنین با اشاره به گزارشهای مردمی و ضرورت انضباط اداری، از معاونت فرمانداری بجستان خواست تا نظارت جدی بر عملکرد ادارات در زمینه صرفهجویی در مصرف آب و برق داشته باشد. وی تصریح کرد: مسئولان باید خود الگوی رعایت الگوی مصرف باشند و این فرهنگ باید از ادارات دولتی آغاز شود.
دهقانی با اشاره به ابعاد تهاجم فرهنگی و رسانهای دشمن، بر ضرورت حضور فعال و هدفمند در عرصههای اجتماعی تأکید کرد و گفت: از روحانیون و برگزارکنندگان مراسمات دینی انتظار میرود برنامهها را بهگونهای مدیریت کنند که فعالیتهای دینی و انقلابی به صورت محسوس و پویا در سطح خیابانها و اماکن عمومی نمود داشته باشد تا تأثیرگذاری آن در جامعه بیش از پیش دیده شود.
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