تیم والیبال نوجوانان ایران با شکست میزبان فینالیست آسیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله دوم حذفی رقابت‌های والیبال قهرمانی زیر ۱۸ سال پسر آسیا ۲۰۲۶ امروز (جمعه ۲۶ تیر) با هشت دیدار به میزبانی کشور چین و در سالن ورزشی رودخانه وویوان شهر هایکو برگزار می‌شود.

تیم ملی والیبال نوجوانان پسر ایران از ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه در پنجمین بازی خود در این رقابت‌ها به مصاف چین میزبان رفت و سه بر دو این تیم را شکست داد تا به دیدار نهایی این رقابت‌ها صعود کند. شاگردان عبدالرضا علیزاده اکثر نخستین حضور در یک رویداد بین المللی را تجربه می‌کنند و تیم میزبان در این دیدار با استفاده از بلندگو، موزیک و همراهی تماشاگران بازیکنان خود را تشویق می‌کرد، به همین دلیل بازیکنان ایران در ست نخست این دیدار به نوعی مقابل تماشاگران چینی غافلگیر شدند و ۲۵ بر ۱۸ نتیجه را واگذار کردند. در ست چهارم هم تیم چین ۲۵ بر ۲۳ نتیجه را به سود خود خاتمه داد.

اما ملی پوشان زیر ۱۸ سال ایران در دیگر ست‌های این مسابقه به بازی برگشتند و با امتیازهای ۲۵ بر ۱۴، ۲۵ بر ۲۱ و ۱۵ بر ۱۱ فاتح میدان شدند تا با شکست سه بر دو میزبان به فینال این مسابقات صعود کنند.

والیبال نوجوانان ایران با هفت قهرمانی در قاره کهن آسیا که شش عنوان آن از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ به صورت متوالی به دست آمده است و یک قهرمانی در سال ۲۰۰۱، عنوان پرافتخارترین کشور رقابت‌های قهرمانی آسیا را در پرونده کاری دارد.

ایران همچنین سه مدال نقره (۲۰۰۳، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۴) و یک مدال برنز این مسابقات (۲۰۱۸) را در پرونده کاری خود دارد و شاگردان عبدالرضا علیزاده در سال ۲۰۲۶ برای یازدهمین بار راهی دیدار نهایی این مسابقات شدند و در صورت پیروزی در فینال برای هشتمین بار قهرمان این رده سنی آسیا می‌شوند.

کامیاب عبداللهی فر، امیر علی شمس، میلاد سالاری توماج، علی شیخ زاده، ابوالفضل پاشا امیری و پدرام حیدری صفت ترکیب شروع کننده تیم ایران در این دیدار بودند.

نیما پیری، سجاد اسدی، امیر محمد همتی، امیر رضا حسین زاده، آرش قهرمانی، علیرضا ولایی، بنیامین الفت و آیدین چودار دیگر بازیکنان تیم ایران در این مسابقات هستند که با تشخیص سرمربی در جدال با میزبان به میدان رفتند.

ابوالفضل پاشاامیری با کسب ۲۰ پوئن، امتیازآورترین بازیکن ایران در این مسابقه بود. همچنین تیم ملی والیبال نوجوانان ایران در مجموع ست‌های این مسابقه ۱۰۶ امتیاز کسب کرد که به ترتیب ۵۲ پوئن در حمله، ۱۱ امتیاز در دفاع، ۶ پوئن سرویس و ۳۷ امتیاز از اشتباهات بازیکنان حریف بود.

کامران شریفی به عنوان سرپرست، عبدالرضا علیزاده (سرمربی)، فرهاد قائمی، امین علی‌اکبری و سیامک عظیمی (مربیان)، توحید اصغری (بدنساز)، علی برگ‌شادی (آنالیزور)، جواد پرویز (فیزیوتراپ) و مهدی فتحی (ماساژور) به عنوان اعضای کادر فنی تیم ملی والیبال زیر ۱۸ سال پسر ایران را همراهی می‌کنند.

آخرین روز مسابقات والیبال قهرمانی زیر ۱۸ سال آسیا شنبه ۲۷ تیرماه برگزار می شود و تیم ملی ایران به مصاف برنده دیدار ژاپن و چین تایپه می‌رود.