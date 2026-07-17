به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدسجاد موسوی، در خطبه‌های نماز جمعه گلستان، با دعوت مردم به تقوای الهی، بر ضرورت دفاع از استقلال، امنیت و عزت کشور تأکید کرد.

وی که رئیس شورای فرهنگ عمومی بهارستان است، اظهار کرد: بر اساس آموزه‌های دینی، دفاع از جان، مال، امنیت، استقلال و عزت جامعه اسلامی وظیفه‌ای شرعی و الهی است و در برابر تهدیدهای دشمن باید با اقتدار ایستادگی کرد.

موسوی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب، خونخواهی امام شهید را مطالبه ملت عنوان کرد و افزود: مسئولان باید این مطالبه را از مسیرهای قانونی و در مجامع مختلف با جدیت دنبال کنند.

امام جمعه گلستان همچنین حضور گسترده مردم در آیین‌های تشییع رهبر شهید را نشانه همبستگی ملی دانست و تصریح کرد: این حضور، پیام روشنی از وحدت، مقاومت و ایستادگی ملت ایران به دشمنان مخابره کرد.

وی در ادامه با تأکید بر لزوم مقاومت در برابر زیاده‌خواهی دشمن، خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است که تنها راه مقابله با فشارها و تهدیدها، ایستادگی و حفظ اقتدار است.

موسوی در پایان ضمن قدردانی از حضور مردم در برنامه‌های عمومی، از شهروندان خواست در مصرف آب و برق صرفه‌جویی کنند و از مسئولان نیز خواست با اعلام زمان‌بندی قطعی‌ها، زمینه کاهش مشکلات و خسارات شهروندان را فراهم کنند.