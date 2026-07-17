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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۲

امام جمعه گلستان: مقاومت تنها راه مقابله با زیاده‌خواهی دشمن است

امام جمعه گلستان: مقاومت تنها راه مقابله با زیاده‌خواهی دشمن است

بهارستان- امام جمعه گلستان با تأکید بر ضرورت ایستادگی در برابر دشمن، گفت: مقاومت و پاسخ قاطع، تنها راه مقابله با زیاده‌خواهی دشمنان است و مسئولان باید مطالبات مردم را با اقتدار پیگیری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدسجاد موسوی، در خطبه‌های نماز جمعه گلستان، با دعوت مردم به تقوای الهی، بر ضرورت دفاع از استقلال، امنیت و عزت کشور تأکید کرد.

وی که رئیس شورای فرهنگ عمومی بهارستان است، اظهار کرد: بر اساس آموزه‌های دینی، دفاع از جان، مال، امنیت، استقلال و عزت جامعه اسلامی وظیفه‌ای شرعی و الهی است و در برابر تهدیدهای دشمن باید با اقتدار ایستادگی کرد.

موسوی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب، خونخواهی امام شهید را مطالبه ملت عنوان کرد و افزود: مسئولان باید این مطالبه را از مسیرهای قانونی و در مجامع مختلف با جدیت دنبال کنند.

امام جمعه گلستان همچنین حضور گسترده مردم در آیین‌های تشییع رهبر شهید را نشانه همبستگی ملی دانست و تصریح کرد: این حضور، پیام روشنی از وحدت، مقاومت و ایستادگی ملت ایران به دشمنان مخابره کرد.

وی در ادامه با تأکید بر لزوم مقاومت در برابر زیاده‌خواهی دشمن، خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است که تنها راه مقابله با فشارها و تهدیدها، ایستادگی و حفظ اقتدار است.

موسوی در پایان ضمن قدردانی از حضور مردم در برنامه‌های عمومی، از شهروندان خواست در مصرف آب و برق صرفه‌جویی کنند و از مسئولان نیز خواست با اعلام زمان‌بندی قطعی‌ها، زمینه کاهش مشکلات و خسارات شهروندان را فراهم کنند.

کد مطلب 6890506

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