به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدسجاد موسوی، در خطبههای نماز جمعه گلستان، با دعوت مردم به تقوای الهی، بر ضرورت دفاع از استقلال، امنیت و عزت کشور تأکید کرد.
وی که رئیس شورای فرهنگ عمومی بهارستان است، اظهار کرد: بر اساس آموزههای دینی، دفاع از جان، مال، امنیت، استقلال و عزت جامعه اسلامی وظیفهای شرعی و الهی است و در برابر تهدیدهای دشمن باید با اقتدار ایستادگی کرد.
موسوی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب، خونخواهی امام شهید را مطالبه ملت عنوان کرد و افزود: مسئولان باید این مطالبه را از مسیرهای قانونی و در مجامع مختلف با جدیت دنبال کنند.
امام جمعه گلستان همچنین حضور گسترده مردم در آیینهای تشییع رهبر شهید را نشانه همبستگی ملی دانست و تصریح کرد: این حضور، پیام روشنی از وحدت، مقاومت و ایستادگی ملت ایران به دشمنان مخابره کرد.
وی در ادامه با تأکید بر لزوم مقاومت در برابر زیادهخواهی دشمن، خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است که تنها راه مقابله با فشارها و تهدیدها، ایستادگی و حفظ اقتدار است.
موسوی در پایان ضمن قدردانی از حضور مردم در برنامههای عمومی، از شهروندان خواست در مصرف آب و برق صرفهجویی کنند و از مسئولان نیز خواست با اعلام زمانبندی قطعیها، زمینه کاهش مشکلات و خسارات شهروندان را فراهم کنند.
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