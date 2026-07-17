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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۳

امام جمعه دماوند:

خون‌خواهی رهبر شهید مطالبه‌ای فراتر از جناح‌های سیاسی است

خون‌خواهی رهبر شهید مطالبه‌ای فراتر از جناح‌های سیاسی است

دماوند- امام جمعه دماوند بر ضرورت پیگیری خون‌خواهی رهبر شهید تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار، حجت‌الاسلام کاظم فتاح‌دماوندی، در خطبه‌های نماز جمعه با تقدیر از حضور مردم در مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب، خون‌خواهی امام شهید را مطالبه‌ای ملی دانست و بر لزوم پیگیری آن تأکید کرد.

او همچنین با اشاره به سالروز تأسیس شورای نگهبان، از نقش این نهاد در صیانت از قانون اساسی دفاع و از خدمات سازمان بهزیستی و خیرین این شهرستان قدردانی کرد.

امام جمعه دماوند در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تحولات منطقه، ضمن بیان دیدگاه‌های خود درباره رویارویی ایران و آمریکا، بر ادامه مقاومت و ایستادگی تأکید کرد.

کد مطلب 6890507

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