به گزارش خبرنگار، حجتالاسلام کاظم فتاحدماوندی، در خطبههای نماز جمعه با تقدیر از حضور مردم در مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب، خونخواهی امام شهید را مطالبهای ملی دانست و بر لزوم پیگیری آن تأکید کرد.
او همچنین با اشاره به سالروز تأسیس شورای نگهبان، از نقش این نهاد در صیانت از قانون اساسی دفاع و از خدمات سازمان بهزیستی و خیرین این شهرستان قدردانی کرد.
امام جمعه دماوند در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تحولات منطقه، ضمن بیان دیدگاههای خود درباره رویارویی ایران و آمریکا، بر ادامه مقاومت و ایستادگی تأکید کرد.
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