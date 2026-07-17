تأکید امام جمعه پاوه بر حفظ منافع ملی در برابر عهدشکنی آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، حاج ماموستا ملا قادر قادری در خطبه‌های عبادی-سیاسی نماز جمعه این هفته شهرستان پاوه با اشاره به مسائل روز کشور و اهمیت توجه به مصالح عمومی اظهار کرد: خداوند متعال مردم ایران را از شر دشمنی که در پی ویرانی و تجزیه کشور بود، نجات داد و انتظار می‌رفت همگان شکرگزار این نعمت بزرگ الهی باشند.

امام جمعه پاوه با بیان اینکه هیچ‌کس در پیمان‌شکنی و بدعهدی آمریکا تردیدی ندارد، تصریح کرد: آمریکا در طول تاریخ همواره کشوری عهدشکن بوده است؛ اما امروز باید با در نظر گرفتن منافع ملت ایران، از هر اقدامی که آرامش و امنیت کشور را خدشه‌دار کند، پرهیز شود و مصالح ملی بر هر موضوع دیگری مقدم باشد.

وی با تأکید بر لزوم حفظ اتحاد ملی افزود: با وجود این سابقه تاریک، امروز برای حفظ منافع حدود ۹۰ میلیون ایرانی که خواهان امنیت، آرامش و زندگی شایسته هستند، باید خویشتنداری، عقلانیت و منافع ملی را در اولویت قرار داد. هنگامی که رئیس‌جمهور با نظارت رهبر معظم انقلاب اسلامی و شورای عالی امنیت ملی تفاهم‌نامه‌ای را امضا کرده است، همه باید مطیع و تابع تصمیم نظام باشند.

ادب؛ پایه اخلاق و سبک زندگی اسلامی

ماموستا قادری در بخش دیگری از خطبه‌ها با تفسیر آیه ۳۳ سوره مبارکه «فصلت»، ادب را از مهم‌ترین آموزه‌های بنیادین اسلام دانست و گفت: ادب به معنای اخلاق پسندیده، رفتار شایسته و شیوه صحیح زندگی است و اسلام برای همه ابعاد زندگی انسان، آداب و دستورهای روشنی بیان کرده است.

وی تجلی ادب را در چهار عرصه تبیین کرد و افزود: ادب با خدا در عبادت خالصانه، اطاعت مستمر و انجام منظم فرامین الهی متجلی می‌شود. ادب با رسول خدا (ص) به معنای پیروی از سنت، دستورات و اخلاق نبوی است. ادب با مردم شامل رفتار شایسته با پدر و مادر، معلمان، علما، دوستان، نیازمندان، ایتام، مصیبت‌دیدگان، مسئولان و دیگر افراد جامعه است. ادب با شریعت اسلام در احترام به قرآن کریم، تلاوت، گوش سپردن به آیات الهی و رعایت شئونات اسلامی خلاصه می‌شود.

پیامبر اکرم (ص)؛ الگوی کامل اخلاق و تربیت الهی

امام جمعه پاوه خلاصه ادب را اخلاق نیکو و پیروی صحیح از خداوند و رسول اکرم (ص) توصیف کرد و یادآور شد: پیامبر اسلام به واسطه ادب الهی و اخلاق کریمانه به عالی‌ترین جایگاه انسانی دست یافتند. همان‌گونه که در حدیث شریف «أدبنی ربی فأحسن تأدیبی» آمده است، پروردگار ایشان را نیکو تربیت نمود؛ بنابراین مسلمانان باید در عبادت، خدمت، تعاملات اجتماعی و همه شئون زندگی، این الگوی بی‌بدیل را سرلوحه رفتار خود قرار دهند.

وی در ادامه با اشاره به سفارش‌های حضرت عمر (رض) به فرزندش، بر مفاهیمی چون توکل، شکرگزاری، انفاق در راه خدا و احساس حضور همیشگی خداوند در زندگی تأکید کرد. ماموستا قادری همچنین با نقل فرازهایی از وصایای حضرت علی (ع)، ذکر خدا، عبرت گرفتن از حوادث روزگار و توجه به سرگذشت گذشتگان را از مهم‌ترین عوامل رشد معنوی انسان برشمرد.

قدردانی از حضور حماسی مردم و تبریک مناسبت‌های هفته

ماموستا قادری در بخش پایانی خطبه‌های نماز جمعه، از حضور گسترده و پرشور مردم، مسئولان، کارکنان ادارات، بسیجیان، خانواده‌های معظم شهدا و اقشار مختلف شهرستان پاوه در مراسم بزرگداشت «رهبر شهید» صمیمانه قدردانی کرد.

وی همچنین با اشاره به مناسبت‌های تقویمی، فرارسیدن ۲۶ تیرماه، سالروز تأسیس شورای نگهبان را به اعضای این شورا، به‌ویژه رئیس و اعضای دفتر نظارت شهرستان پاوه تبریک گفت و ضمن گرامیداشت هفته بهزیستی، از زحمات کارکنان پرتلاش این نهاد تقدیر و برای آنان آرزوی توفیق و سربلندی کرد.