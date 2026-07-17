بازدارندگی قطعی، راهبرد ضروری ایران در شرایط کنونی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید اسماعیل موسوی در خطبههای این هفته نماز جمعه محمودآباد با اشاره به تشدید درگیریها و افزایش تهدیدها و عملیات آمریکا اظهار کرد: روند جنگ بار دیگر شیب تندی یافته و تهدیدات و اقدامات آمریکا عمق و شدت بیشتری پیدا کرده است و در چنین شرایطی، انجام اقداماتی که بازدارندگی قطعی برای کشور ایجاد کند، یک ضرورت فوری است.
وی با اشاره به راهبرد جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تحولات اخیر افزود: ایران مسیر زمانداری را طراحی کرده است تا به دشمن نشان دهد از توانمندیهای قابل توجه نظامی برخوردار است و در صورت لزوم میتواند ضربات سنگینی به دشمن وارد کند. این راهبرد ضمن نمایش اقتدار، از پیشقدم شدن در یک درگیری تمامعیار نیز پرهیز دارد.
امام جمعه محمودآباد ادامه داد: البته ممکن است متناسب با شرایط، سیاستگذاری نظام تغییر کند و اقدامات تهاجمی ایران شدت بیشتری پیدا کند؛ تغییری که هم نیازمند زمینهسازی مناسب است و هم باید مطالبه عمومی برای آن شکل بگیرد.
وی تصریح کرد: زمینهسازی از آن جهت اهمیت دارد که نظام و نیروهای مسلح به جنگطلبی متهم نشوند و مطالبه نیز از این جهت ضروری است که در صورت نیاز، تصمیمهای لازم بدون تأخیر و تحت تأثیر ملاحظات سیاسی اتخاذ شود.
حجتالاسلام موسوی با بیان دو ضرورت مهم در این زمینه گفت: نخست اینکه نباید اقدامات گذشته نیروهای مسلح را نادیده گرفت، چرا که همین اقدامات موجب ناکامی دشمن در دستیابی به اهداف اولیه خود شده است.
وی افزود: نکته دوم آن است که جنگ مسئلهای پیچیده است و تصمیمگیری درباره آن نیازمند اطلاعات دقیق میدانی است، از این رو هر مطالبهای الزاماً قابلیت اجرا ندارد و ممکن است با واقعیات صحنه نبرد منطبق نباشد؛ بنابراین مطالبات باید در قالب پیشنهادهای کارشناسی مطرح شود.
امام جمعه محمودآباد با تشریح مؤلفههای ایجاد بازدارندگی قطعی خاطرنشان کرد: پشتوانه هر جنگی اقتصاد است، از این رو دولت باید مسیرهای جدیدی برای حل مشکلات اقتصادی کشور پیدا کند و از نگاه وابسته به مذاکرات فاصله بگیرد.
وی تأکید کرد: دولت باید با بهرهگیری از ظرفیت نخبگان علمی، دانشگاهی و مدیران باتجربه، رویکردی فراجناحی در پیش بگیرد، از نیروهای توانمندتر استفاده کند و ایدههای نو را برای حل مسائل کشور به میدان بیاورد.
حجتالاسلام موسوی در ادامه اظهار کرد: نیروهای مسلح نیز باید ضربآهنگ جنگ را افزایش داده و بانک اهداف خود را بازنگری کنند تا اهدافی انتخاب شود که وارد کردن خسارت به آنها، آثار بازدارنده و ماندگار برای دشمن داشته باشد.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت مدیریت پیامهای صادرشده از داخل کشور به افکار عمومی جهان گفت: هیچکس حق ندارد از کشوری که در جنگهای متعدد پیروز شده است، پیام ضعف مخابره کند و این توصیه هم متوجه مسئولان و هم مردم است و تخطی از آن، اقدامی نادرست و زیانبار خواهد بود.
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