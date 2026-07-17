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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۰

۴۰۰۰ ناظر در استان بوشهر در فرآیندهای نظارتی شورای نگهبان مشارکت دارند

۴۰۰۰ ناظر در استان بوشهر در فرآیندهای نظارتی شورای نگهبان مشارکت دارند

بوشهر- رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان در استان بوشهر با تأکید بر جایگاه این نهاد گفت: در استان بیش از چهار هزار ناظر حقیقی و مجازی در فرآیندهای نظارتی مشارکت دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل رضایی پیش از خطبه‌های نماز جمعه بوشهر، همزمان با سالروز تأسیس شورای نگهبان، با قدردانی از حضور مردم استان در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی و تجمعات اخیر، اظهار کرد: مردم بوشهر همواره با بصیرت، دشمن‌شناسی و پایبندی به آرمان‌های انقلاب، حمایت خود را از نظام جمهوری اسلامی به نمایش گذاشته‌اند و این حضورها نماد وفاداری به انقلاب و ولایت است.

وی با اشاره به هجمه‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی علیه شورای نگهبان افزود: از ابتدای تشکیل این نهاد، دشمنان تلاش کرده‌اند جایگاه آن را تضعیف کنند، در حالی که صیانت از شورای نگهبان در حقیقت صیانت از نظام اسلامی و قانون اساسی است.

رئیس دفتر نظارت شورای نگهبان در استان بوشهر، شورای نگهبان را یکی از ارکان اساسی جمهوری اسلامی دانست و گفت: این نهاد با هدف پاسداری از اسلامیت و جمهوریت نظام در قانون اساسی پیش‌بینی شده و نقش مهمی در تضمین سلامت قانون‌گذاری و صیانت از قانون اساسی بر عهده دارد.

رضایی با بیان اینکه شورای نگهبان از ۱۲ عضو شامل ۶ فقیه و ۶ حقوقدان تشکیل شده است، اظهار کرد: فقهای شورا از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی منصوب می‌شوند و حقوقدانان نیز با معرفی رئیس قوه قضائیه و رأی مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند تا در چارچوب قانون، از مبانی نظام اسلامی پاسداری کنند.

بی‌طرفی و اجرای دقیق قانون

وی با اشاره به وظایف این شورا افزود: تمامی مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از بررسی انطباق با شرع مقدس و قانون اساسی، به تأیید شورای نگهبان می‌رسد و بدون این تأیید، قابلیت اجرا نخواهد داشت.

رئیس دفتر نظارت شورای نگهبان در استان بوشهر همچنین با اشاره به مسئولیت این نهاد در نظارت بر انتخابات گفت: بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و همه‌پرسی‌ها بر عهده شورای نگهبان است و این نظارت، مستمر، مؤثر و بر پایه قانون انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه بیش از ۳۰۰ هزار ناظر مردمی در سراسر کشور با شورای نگهبان همکاری می‌کنند، افزود: در استان بوشهر بیش از چهار هزار ناظر حقیقی و مجازی در فرآیندهای نظارتی مشارکت دارند.

رضایی تأکید کرد: بررسی صلاحیت داوطلبان و سایر وظایف شورای نگهبان بر اساس اسناد، مدارک و معیارهای قانونی انجام می‌شود و این نهاد در انجام مأموریت‌های خود، استقلال، بی‌طرفی و اجرای دقیق قانون را ملاک عمل قرار می‌دهد.

کد مطلب 6890560

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