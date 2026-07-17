قیمت جهانی طلا ۲۶ تیر؛ طلا کانال ۴ هزار دلار را از دست داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا در روز جمعه در مسیر ثبت بزرگترین کاهش هفتگی خود در شش هفته اخیر قرار گرفت، زیرا تشدید درگیری‌های آمریکا و ایران باعث افزایش قیمت نفت، تشدید فشارهای تورمی و تقویت استدلال‌ها برای افزایش نرخ بهره در آمریکا شده است.

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۴۲ درصد افزایش به ۳۹۹۳ دلار و ۲۸ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با ۰.۲۹ درصد افزایش به ۴۰۰۳ دلار و ۷۰ سنت رسیده است.

با این حال، این فلز تاکنون در این هفته ۳.۲ درصد کاهش داشته که بزرگترین افت آن از اول ژوئن محسوب می‌شود. بنظر می‌رسد تنش‌های جاری در خاورمیانه بر حمایت ناشی از آمار ملایم‌تر تورم آمریکا در ماه ژوئن که این هفته منتشر شد، غلبه کرده است.

تیم واترر، تحلیلگر ارشد بازار در کی‌سی‌ام ترید گفت: «حتی با وجود آمار ملایم‌تر شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI)، جهش قیمت نفت در این هفته به این معنا بود که معامله‌گران به سادگی نمی‌توانستند از اعداد پایین‌تر تورم استقبال کنند».

وی افزود: «ریسک‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه همچنان وجود دارد و نگرانی‌های مربوط به تورم و بازدهی جلوی رشد طلا را گرفته‌اند».

ایران و آمریکا در روز پنجشنبه در اوج تشدید تنش‌های یک‌هفته‌ای که تا حد زیادی آتش‌بس ماه گذشته را از بین برد، به تبادل آتش فزاینده‌ای پرداختند.

قیمت نفت در این هفته حدود ۱۲ درصد جهش کرده که دلیل آن محدود شدن جریان نفت از تنگه هرمز و درخواست تهران از یمن برای آماده‌باش جهت بستن مسیر صادراتی دریای سرخ است.

جهش قیمت نفت خطر شعله‌ور شدن دوباره نگرانی‌های تورمی و افزایش احتمال بالا رفتن نرخ بهره را به همراه دارد. طلای غیرسودده معمولاً در محیطی با نرخ بهره بالا با مشکل مواجه می‌شود، زیرا سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌هایی گرایش پیدا می‌کنند که بازدهی بهتری دارند.

لوری لوگان، رئیس فدرال رزرو دالاس، اولین نفر از همکاران جدید کوین وارش بود که به طور علنی خواستار افزایش نرخ بهره شد.

فیلیپ جفرسون، معاون رئیس فدرال رزرو، نیز اشاره کرد که در صورت عدم بهبود تورم در کوتاه‌مدت، با افزایش نرخ بهره موافق خواهد بود.

معامله‌گران در حال حاضر احتمال ۷۳ درصدی برای افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر داده‌اند.

در بازار سایر فلزات گرانبها، قیمت نقره با ۰.۶۶ درصد کاهش به ۵۵ دلار و ۸۲ سنت رسید و پلاتین با یک کاهش ۰.۷۳ درصدی، ۱۱۱۶ دلار و ۴۱ سنت معامله می‌شود.