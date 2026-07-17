آمریکا به هیچ تعهدی پایبند نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید جواد هاشمی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه تاکستان، نمازگزاران را به رعایت تقوای الهی دعوت کرد و اظهار داشت: تقوا، مسیر رستگاری انسان است و مؤمنان نباید در این مسیر دچار سستی، ناامیدی یا دلسردی شوند.

وی با اشاره به سالروز تأسیس شورای نگهبان، این نهاد را یکی از ابتکارات مهم بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی دانست و افزود: امام خمینی (ره) با هدایت‌های خود ساختاری را پایه‌گذاری کردند که انقلاب اسلامی را تا ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) حفظ و هدایت کند و شورای نگهبان یکی از ارکان مهم این ساختار است که وظیفه‌ای خطیر بر عهده دارد.

امام جمعه موقت تاکستان با قدردانی از اعضای شورای نگهبان، ابراز امیدواری کرد این نهاد همچنان با دقت و مسئولیت‌پذیری در انجام وظایف قانونی خود موفق باشد.

وی در ادامه با اشاره به تحولات اخیر منطقه و اقدامات آمریکا گفت: امروز موضوع اصلی کشور، مقابله با آمریکاست؛ کشوری که خود را ابرقدرت می‌داند و حاضر نیست استقلال هیچ ملت آزادی‌خواهی را بپذیرد.

هاشمی با بیان اینکه تجربه تاریخی، بی‌اعتمادی به آمریکا را اثبات کرده است، اظهار کرد: اصل مذاکره و گفت‌وگو در اسلام سابقه دارد، اما تجربه نشان داده آمریکا، رژیم صهیونیستی و جریان استکبار به تعهدات خود عمل نمی‌کنند و دیپلماسی و قوانین بین‌المللی را تنها در جایی می‌پذیرند که منافع خودشان تأمین شود.

وی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه افزود: طی دو سال گذشته ده‌ها هزار زن، کودک و غیرنظامی در غزه به شهادت رسیدند، اما مدعیان حقوق بشر و بسیاری از نهادهای بین‌المللی در برابر این جنایات سکوت کردند و این رفتار، نشانه استانداردهای دوگانه غرب است.

امام جمعه موقت تاکستان تصریح کرد: کسانی که نسبت به مذاکره با آمریکا هشدار می‌دادند، استدلالشان همین بود که این کشور اهل عهد و پیمان نیست و نمی‌توان به وعده‌های آن اعتماد کرد.

وی با اشاره به حملات اخیر آمریکا اظهار کرد: دشمن تصور می‌کرد با آغاز جنگ می‌تواند در مدت کوتاهی نظام جمهوری اسلامی را دچار فروپاشی کند، اما امروز پس از ناکامی در تحقق اهداف خود، هدف قرار دادن پل‌ها و مراکز درمانی را به عنوان دستاورد معرفی می‌کند که این خود نشانه استیصال و شکست اوست.

هاشمی تأکید کرد: افتخار ملت ایران آن است که امروز جمهوری اسلامی در برابر قدرت‌های بزرگ جهان ایستاده و نام ایران با عزت و اقتدار در منطقه و جهان مطرح است.

وی با قدردانی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفت: سپاه، ارتش، نیروی انتظامی و همه مدافعان امنیت، فرزندان ملت ایران هستند و با ایثار از استقلال و تمامیت ارضی کشور دفاع می‌کنند.

امام جمعه موقت تاکستان در پایان، رمز اصلی پیروزی جمهوری اسلامی را تبعیت از ولایت فقیه دانست و خاطرنشان کرد: قدرت ایران تنها به تجهیزات نظامی وابسته نیست، بلکه مهم‌ترین عامل اقتدار کشور، پیروی از ولایت فقیه و حفظ وحدت حول محور رهبری است. هرگاه در این مسیر حرکت کرده‌ایم، دشمن نتوانسته بر ملت ایران غلبه کند و تاریخ نیز نشان داده است که بزرگ‌ترین شکست، جدا شدن مردم از امام و رهبر جامعه است؛ از این رو همه باید با بصیرت از این سرمایه بزرگ پاسداری کنیم.