طاهری: موضوع انتقام نباید به محل منازعات جناحی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جواد طاهری در خطبههای عبادی ـ سیاسی نماز جمعه این هفته کاشمر که در آستان مقدس امامزاده سیدحمزه (ع) برگزار شد، اظهار کرد: مسئله انتقام، موضوعی مربوط به همه مردم و کشور است و نباید در قالب نگاههای جناحی و سیاسی تحلیل شود.
امام جمعه کاشمر انتقام را ناراحتی قلبی و انزجار از اقدام دشمن دانست و گفت: هر ایرانی ریشهدار، حتی اگر مسلمان هم نباشد، از جسارت دشمن به ایران و شهادت رهبر عزیزمان ناراحت است؛ زیرا دشمن در واقع عزت و استقلال ایران را هدف قرار داده است.
وی ادامه داد: برخی ممکن است به دلیل نگرانی از فشارهای اقتصادی یا تبعات جنگ، توصیه به عقبنشینی و گذشت کنند، اما باید توجه داشت که آمریکا تنها به تسلیم بخشی از خواستههای خود راضی نمیشود؛ هدف آن سلطه بر جهان است و هیچ کشوری را که در برابرش بایستد، تحمل نمیکند.
طاهری گفت: حتی مذاکره، اگر در مسیر تضعیف دشمن، آگاهسازی افکار عمومی جهان و تقویت جبهه حق باشد، میتواند بخشی از برنامه مقابله با دشمن تلقی شود و منافاتی با اصل انتقام ندارد.
امام جمعه کاشمر افزود: تخریب مسئولان و اختلافات داخلی، کشور را از هدف اصلی دور میکند و دولت، نیروهای مسلح و مردم در کنار هم باید آمادگی خود را برای دفاع از آرمانهای انقلاب حفظ کنند.
وی با تأکید بر حمایت از آرمان آزادی قدس، اظهار کرد: ملت ایران خود را برای مبارزه با رژیم صهیونیستی و تحقق آرمان آزادی قدس آماده میداند و از مسئولان نیز انتظار دارد زمینه حمایت از این آمادگی مردمی را فراهم کنند.
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