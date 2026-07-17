به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدحسن زنگنه در خطبه‌های این هفته نماز جمعه ضیاءآباد، نمازگزاران را به رعایت تقوای الهی، انجام واجبات و ترک محرمات دعوت کرد و از حضور مردم، مسئولان، روحانیون و دستگاه‌های خدمات‌رسان در نماز جمعه قدردانی کرد.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ حضور مردم در صحنه اظهار کرد: جنگ هنوز پایان نیافته است و حضور در میدان همچنان یک ضرورت به شمار می‌رود. انتظار می‌رود مؤمنان، هیئتی‌ها، نمازگزاران، فعالان مذهبی و انقلابی در اجتماعات و برنامه‌های مردمی حضور فعال داشته باشند.

امام جمعه موقت ضیاءآباد افزود: حضور مسئولان و روحانیت در میان مردم موجب دلگرمی جامعه است و مشارکت در این اجتماعات علاوه بر آثار اجتماعی، یک تکلیف شرعی و انقلابی محسوب می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی ناهنجاری‌های اجتماعی، بر لزوم توجه خانواده‌ها به تربیت فرزندان تأکید کرد و گفت: والدین باید نسبت به رفتار فرزندان خود حساس باشند و دستگاه‌های مسئول نیز در چارچوب قانون، اقدامات پیشگیرانه لازم را برای جلوگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی انجام دهند.

حجت‌الاسلام زنگنه با تسلیت فرارسیدن سالروز شهادت امام حسن مجتبی (ع) و حضرت رقیه (س)، به تحولات منطقه اشاره کرد و گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هرگز از حقوق ملت ایران در تنگه هرمز عقب‌نشینی نخواهند کرد و اگر دشمن بخواهد زیرساخت‌های ایران را هدف قرار دهد، پاسخ متناسب و قاطعی دریافت خواهد کرد.

وی با بیان اینکه ایران کشوری نیست که با تهدید نظامی پای میز مذاکره کشانده شود، افزود: فشار، جنگ و تهدید نمی‌تواند اراده ملت ایران را در دفاع از منافع و عزت ملی متزلزل کند.

امام جمعه موقت ضیاءآباد در ادامه به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: معظم‌له حضور گسترده مردم ایران و عراق را حضوری «اعجاب‌برانگیز»، «دشمن‌شکن» و «تاریخی» توصیف کردند که شکست محاسبات دشمن، ناکامی راهبرد ایجاد یأس و تفرقه و آغاز فصل تازه‌ای از وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی را رقم زد.

وی تصریح کرد: این حضور نشان داد پیوند مردم با ولایت و مکتب حسینی، پیوندی عمیق، اعتقادی و ریشه‌دار است و دشمن همچنان از درک این حقیقت ناتوان مانده است.

حجت‌الاسلام زنگنه با اشاره به بخش دیگری از پیام رهبر معظم انقلاب درباره خون‌خواهی شهدا گفت: مطالبه انتقام، خواست ملت ایران است و هنگامی که این مطالبه به خواست عمومی تبدیل می‌شود، جمهوری اسلامی نیز به عنوان نظام برخاسته از اراده مردم وظیفه دارد آن را دنبال کند.

وی در پایان تأکید کرد: امروز انتظار مردم از مسئولان و نیروهای مسلح، پیگیری قاطع مطالبه انتقام و دفاع از عزت، امنیت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران است.

