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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۵

بازدارندگی ایران در تنگه هرمز عقب‌نشینی‌پذیر نیست

بازدارندگی ایران در تنگه هرمز عقب‌نشینی‌پذیر نیست

قزوین- امام جمعه موقت ضیاءآباد با تأکید بر ضرورت حفظ حضور مردمی در صحنه گفت: ایران هرگز در برابر فشار نظامی تن به مذاکره نمی‌دهد و مسئولان باید مطالبه عمومی برای انتقام از دشمن را محقق کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدحسن زنگنه در خطبه‌های این هفته نماز جمعه ضیاءآباد، نمازگزاران را به رعایت تقوای الهی، انجام واجبات و ترک محرمات دعوت کرد و از حضور مردم، مسئولان، روحانیون و دستگاه‌های خدمات‌رسان در نماز جمعه قدردانی کرد.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ حضور مردم در صحنه اظهار کرد: جنگ هنوز پایان نیافته است و حضور در میدان همچنان یک ضرورت به شمار می‌رود. انتظار می‌رود مؤمنان، هیئتی‌ها، نمازگزاران، فعالان مذهبی و انقلابی در اجتماعات و برنامه‌های مردمی حضور فعال داشته باشند.

امام جمعه موقت ضیاءآباد افزود: حضور مسئولان و روحانیت در میان مردم موجب دلگرمی جامعه است و مشارکت در این اجتماعات علاوه بر آثار اجتماعی، یک تکلیف شرعی و انقلابی محسوب می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی ناهنجاری‌های اجتماعی، بر لزوم توجه خانواده‌ها به تربیت فرزندان تأکید کرد و گفت: والدین باید نسبت به رفتار فرزندان خود حساس باشند و دستگاه‌های مسئول نیز در چارچوب قانون، اقدامات پیشگیرانه لازم را برای جلوگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی انجام دهند.

حجت‌الاسلام زنگنه با تسلیت فرارسیدن سالروز شهادت امام حسن مجتبی (ع) و حضرت رقیه (س)، به تحولات منطقه اشاره کرد و گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هرگز از حقوق ملت ایران در تنگه هرمز عقب‌نشینی نخواهند کرد و اگر دشمن بخواهد زیرساخت‌های ایران را هدف قرار دهد، پاسخ متناسب و قاطعی دریافت خواهد کرد.

وی با بیان اینکه ایران کشوری نیست که با تهدید نظامی پای میز مذاکره کشانده شود، افزود: فشار، جنگ و تهدید نمی‌تواند اراده ملت ایران را در دفاع از منافع و عزت ملی متزلزل کند.

امام جمعه موقت ضیاءآباد در ادامه به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: معظم‌له حضور گسترده مردم ایران و عراق را حضوری «اعجاب‌برانگیز»، «دشمن‌شکن» و «تاریخی» توصیف کردند که شکست محاسبات دشمن، ناکامی راهبرد ایجاد یأس و تفرقه و آغاز فصل تازه‌ای از وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی را رقم زد.

وی تصریح کرد: این حضور نشان داد پیوند مردم با ولایت و مکتب حسینی، پیوندی عمیق، اعتقادی و ریشه‌دار است و دشمن همچنان از درک این حقیقت ناتوان مانده است.

حجت‌الاسلام زنگنه با اشاره به بخش دیگری از پیام رهبر معظم انقلاب درباره خون‌خواهی شهدا گفت: مطالبه انتقام، خواست ملت ایران است و هنگامی که این مطالبه به خواست عمومی تبدیل می‌شود، جمهوری اسلامی نیز به عنوان نظام برخاسته از اراده مردم وظیفه دارد آن را دنبال کند.

وی در پایان تأکید کرد: امروز انتظار مردم از مسئولان و نیروهای مسلح، پیگیری قاطع مطالبه انتقام و دفاع از عزت، امنیت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران است.

کد مطلب 6890586

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