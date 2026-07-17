دشمنان با جنایات اخیر، ادعاهای دروغین حقوق بشری خود را اثبات کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموستا مامد کلشینژاد، امامجمعه اهلسنت ارومیه در خطبههای عبادی -سیاسی این هفته نمازجمعه، با ابراز تأثر عمیق نسبت به شهادت جمعی از هموطنان مظلوم در مناطق جنوبی کشور توسط رژیم جنایتکار و کودککش آمریکا، این حادثه جانسوز را به خانوادههای شهدا و امت اسلامی تسلیت گفت.
وی با بیان اینکه این جنایت بار دیگر چهره واقعی استکبار جهانی را که هیچ پایبندی به تعهدات انسانی ندارد به اثبات رساند، گفت: دشمنان با ریختن خون فرزندان این مرز و بوم، ادعاهای دروغین حقوق بشری خود را زیر پا گذاشتند.
وی با استناد به آیه شریفه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ»، صبر و استقامت مثالزدنی را تنها راه ناامید کردن دشمن در این شرایط دانست و برای بازماندگان این حادثه از درگاه خداوند صبر جمیل مسئلت کرد.
ماموستا کلشینژاد در بخش دیگری از سخنان خود به واکاوی آسیبهای اجتماعی عصر جدید پرداخت و با تأکید بر اینکه دین اسلام برنامهای جامع برای زیست اجتماعی است، نسبت به پیامدهای مخرب فردگرایی افراطی در دنیای مدرن هشدار داد.
وی با بیان اینکه سبک زندگی کنونی با کمرنگ کردن روحیه همیاری و تعاون، پیوندهای انسانی را که در کلام نبوی به پیکر واحد تشبیه شده، تضعیف کرده است، افزود که بزرگترین خطر، تهیشدن زندگی از هدف الهی است که منجر به پوچی و افسردگی میشود.
امامجمعه اهلسنت ارومیه همچنین گسترش شکاف طبقاتی و سختیهای اقتصادی را بستر ناهنجاریهای اجتماعی دانست و نسبت به تلاش سازمانیافته دشمن برای فروپاشی بنیان خانواده از طریق ترویج لذتگرایی زودگذر هشدار داد.
وی در ادامه به موضوع تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمن علیه باورهای دینی پرداخت و تصریح کرد: دشمنان به دنبال تغییر ارزشها و هویت دینی جامعه هستند.
ماموستا کلشینژاد با استناد به کلام الهی مبنی بر تلاش دشمن برای کافر کردن جامعه اسلامی، ابزارهای این جنگ پنهان را شامل ایجاد شبهه در احکام قطعی دین همچون نماز، حجاب و قصاص در فضای مجازی، ترویج سبک زندگی مصرفگرا و تجملاتی در تضاد با نهی صریح قرآن از اسراف و همچنین تضعیف غیرت دینی و ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه برشمرد.
تفرقه مذهبی؛ ابزار دشمن برای مستهلک کردن قدرت ایران
وی تأکید کرد: یکی از اصلیترین توطئههای استکبار، تفرقهافکنی میان شیعه و سنی است تا با درگیرکردن امت اسلامی در اختلافات داخلی، انرژی و توان جامعه را مستهلک کنند.
امامجمعه اهلسنت ارومیه برای عبور از این بحرانها، احیای فریضه امربهمعروف و نهیازمنکر و همبستگی ملی را گامی حیاتی خواند.
وی شعار وحدت و برادری میان مذاهب اسلامی را نه یک شعار سیاسی، بلکه یک دستور دینی دانست و با دعوت به تمسک به حبلالله، کنارگذاشتن اختلافات فقهی را رمز عزت جامعه اسلامی معرفی کرد.
ماموستا کلشینژاد دستیابی به «حیات طیبه» را در گرو اقتصاد سالم، دوری از ربا و توجه به محرومان دانست و با تأکید بر سیره نبوی در تربیت فرزندان، تربیت دینی و اخلاقی نسل جوان را بهترین سرمایهگذاری برای مصونیت جامعه خواند.
وی همچنین از فعالان و جوانان خواست تا با تقویت «جهاد تبیین» و بهرهگیری از ابزارهای نوین، حقایق ناب دینی را به زبان روز برای جامعه تبیین کنند.
ماموستا کلشینژاد در پایان سخنان خود با خطاب قراردادن مردم مؤمن ارومیه که همواره نماد همزیستی مسالمتآمیز بودهاند، از آنان خواست تا با بصیرت و گوش سپردن به مراجع و علما، در برابر توطئههای تفرقهافکنانه دشمن هوشیار باشند و از پراکندگی دوری گزینند.
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