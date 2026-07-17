حضور مردم پشتوانه بازدارندگی و اقتدار کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید روحالله حسینی در خطبههای این هفته نماز جمعه اسفرورین، ضمن دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، فرارسیدن سالروز شهادت حضرت رقیه (س) و امام حسن مجتبی (ع) را تسلیت گفت.
وی با اشاره به سیره امام حسن مجتبی (ع) اظهار کرد: صلح آن حضرت، یک عقبنشینی نبود، بلکه تصمیمی راهبردی برای حفظ اصل اسلام و جلوگیری از نابودی شیعیان بود. گاهی اقتضای شرایط، جنگ است و گاهی صلح، اما آنچه اهمیت دارد، حفظ دین و تبعیت از امام جامعه است.
امام جمعه اسفرورین افزود: امام حسن (ع) با بصیرت و آیندهنگری، حقیقت اسلام را حفظ کرد و نشان داد که پیروزی تنها در میدان نبرد معنا نمیشود، بلکه گاهی حفظ جبهه حق، مهمتر از پیروزیهای ظاهری است.
حسینی در ادامه با اشاره به تشدید تهدیدات آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: روند جنگ در روزهای اخیر وارد مرحله جدیدی شده و شدت تهدیدها افزایش یافته است؛ از این رو امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به ایجاد بازدارندگی قطعی نیاز دارد تا دشمن دیگر جرأت تعرض به ایران را نداشته باشد.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران تاکنون با عملیاتهای دقیق و هدفمند، خسارتهای سنگینی به دشمن وارد کرده و مراکز حساس آن را هدف قرار داده است، اما لازم است سطح بازدارندگی به گونهای ارتقا یابد که دشمن حتی به فکر تکرار تجاوز نیز نیفتد.
امام جمعه اسفرورین با تشریح راهبرد جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: سیاست کشور بر یک برنامه زمانبندیشده استوار است و ایران بهتدریج توانمندیهای راهبردی خود را آشکار میکند تا بدون تحمیل هزینههای غیرضروری، محاسبات دشمن را تغییر دهد.
وی تصریح کرد: البته در صورت اقتضای شرایط، امکان تغییر رویکرد و افزایش شدت اقدامات تهاجمی نیز وجود دارد، اما این موضوع نیازمند دو پیششرط مهم یعنی زمینهسازی داخلی و بینالمللی و همچنین مطالبه عمومی است.
حسینی افزود: جمهوری اسلامی ایران همواره نشان داده به دنبال جنگ نیست و تا آخرین لحظه به تعهدات خود پایبند بوده است، اما این آمریکا بود که با نقض عهد، مسیر تقابل را انتخاب کرد.
وی با اشاره به مطالبه عمومی مردم برای انتقام از دشمن گفت: حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع شهدا، تجمعات شبانه و راهپیماییهای مردمی، پیام روشنی به دشمن مخابره کرده و نشان داده است که ملت ایران در مطالبه خونخواهی شهدا متحد است.
امام جمعه اسفرورین با قدردانی از نیروهای مسلح کشور اظهار کرد: امنیت امروز کشور مرهون ایستادگی رزمندگانی است که در نقاط حساس از جمله جنوب کشور، تنگه هرمز، بوشهر، بندرعباس و سیستان و بلوچستان از مرزهای ایران اسلامی دفاع میکنند و مردم باید با دعا، حمایت و حضور در صحنه، پشتیبان آنان باشند.
وی تأکید کرد: حضور پرشور مردم در تجمعات مردمی و برنامههای انقلابی، موجب تقویت روحیه رزمندگان اسلام است و فرماندهان نیروهای مسلح نیز بر استمرار این حضور تأکید کردهاند.
حسینی در ادامه با اشاره به پیچیدگی شرایط جنگ گفت: مردم باید بدانند تصمیمات نظامی بر پایه اطلاعات دقیق میدانی اتخاذ میشود و همه مطالبات عمومی الزاماً قابلیت اجرا ندارد؛ از این رو باید به تشخیص فرماندهان نظامی و مسئولان ذیربط اعتماد کرد.
وی با استناد به بیانات حضرت امام خمینی (ره) خاطرنشان کرد: فنون جنگ را فرماندهان نظامی میدانند و اظهار نظرهای غیرکارشناسی درباره مسائل جنگی، میتواند موجب تشویش اذهان و تضعیف جبهه داخلی شود.
امام جمعه اسفرورین افزود: نیروهای مسلح و دستگاه دیپلماسی کشور تحت هدایت رهبر معظم انقلاب فعالیت میکنند و ملت ایران باید همچون گذشته، با تبعیت از رهبری از تصمیمهای نظام حمایت کند.
وی با تأکید بر اینکه مطالبه انتقام امروز خواست همه ملت ایران است، گفت: این مطالبه به یک جریان خاص تعلق ندارد، بلکه خواست عمومی مردم است و تا زمانی که رهبر معظم انقلاب بر حضور در میدان تأکید دارند، مردم نیز صحنه را ترک نخواهند کرد.
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود، لعن بر آمریکا و رژیم صهیونیستی را برگرفته از آموزههای قرآن کریم و سیره اهلبیت (ع) دانست و اظهار کرد: تبری از دشمنان اسلام در کنار تولی، از آموزههای دینی است و اعلام برائت از سیاستهای جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به معنای دشمنی با ملتها نیست، بلکه متوجه سردمداران این کشورها است.
وی در پایان با اشاره به لزوم مدیریت مصرف انرژی از مردم خواست با صرفهجویی در مصرف برق، به پایداری شبکه کمک کنند و از مسئولان نیز خواست برنامه خاموشیها را با اطلاعرسانی دقیق، عادلانه و منظم اجرا کنند تا از ایجاد نارضایتی در میان مردم جلوگیری شود.
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