به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمدرضا ناصری، در خطبه‌ نخست نماز جمعه ضمن تسلیت فرارسیدن ایام ماه صفر، نمازگزاران را به تقوای الهی و پرهیز از معصیت دعوت کرد و گفت: سرمایه اصلی انسان برای زندگی ابدی در گرو عملکرد او در دنیاست؛ لذا باید برای آخرت زاد و توشه فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه تمام اعمال خوب ما در قیامت تبدیل به اجر و پاداش خواهد شد، خاطرنشان کرد: ارتباط با اهل‌بیت (ع) و صالحان در آخرت، مددکار ما خواهد بود و غفلت از این مسیر و آلودگی به گناه، پیامدی جز دوزخ به همراه ندارد؛ از این رو باید در تمامی شئون زندگی به دنبال کسب رضایت خداوند و اهل‌بیت (ع) باشیم.

امام‌جمعه یزد در بخش دیگری از خطبه‌های خود به روایتی از پیامبر اکرم (ص) پیرامون سه خطر عمده برای امت اسلام اشاره کرد و گفت: «گمراهی پس از شناخت و معرفت»، «انحراف به واسطه فتنه‌ها و ناتوانی در گذر از آزمون‌های الهی» و «گرفتاری در دام دنیاطلبی، شکم‌پرستی و شهوات» از جمله مواردی است که ایمان و اعتقادات جامعه را تهدید می‌کند.

وی گفت: نباید مشکلات مالی و معیشتی منجر به تزلزل در دین و عقیده شود؛ چرا که دنیا عرصه آزمایش است و باید نسبت به اعمال خود هوشیار باشیم.

آیت‌الله ناصری در خطبه دوم نماز جمعه، با اشاره به بیش از چهار دهه توطئه‌چینی دشمنان علیه انقلاب اسلامی، گفت:برخی کشورهای اسلامی به دلیل عدم درک حقیقت توحید و آشنا نبودن با اسلام ناب، عملاً تحت سلطه غیرخدا قرار گرفته‌اند؛ در حالی که حاکمیت حقیقی تنها از آنِ پروردگار است.

وی با یادآوری قیام حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در برابر یزید افزود: امام حسین (ع) برای پاسداری از حاکمیت الهی، بیعت با یزید را نپذیرفت و جان خود و عزیزانش را فدا کرد.

امام جمعه یزد ادامه داد: امروز نیز بنده واقعی خدا نمی‌تواند ذلت و سلطه آمریکا را بپذیرد زیرا دشمنان قصد دارند با حذف حاکمیت الهی، انسان ها را در تسلط خود درآورده و منافع خود را تأمین کنند.

نماینده ولی‌فقیه در یزد تصریح کرد: در مواجهه با دشمن دو راه داریم؛ یکی راه استقامت، عزت و صبر که با یاری خداوند همراه است و دیگری راه تسلیم و ذلت که ضعف نشان دادن در برابر دشمن را به دنبال دارد. تسلیم در برابر دشمن، علاوه بر خسارت‌های دنیوی، موجب حقارت ملی، گرفتار شدن در بلاها و استحاله فکری جامعه خواهد شد.

آیت‌الله ناصری وحدت و همیاری مردم را ضروری خواند و خطاب به دولتمردان تأکید کرد: دولت باید در زمینه خودکفایی، مقابله با گرانی، تشدید نظارت بر بازار، تأمین معیشت مردم و به‌کارگیری نیروهای کارآمد و متخصص، اقدامات ویژه‌ای صورت دهد.

وی در پایان با انتقاد از گسترش پدیده بی‌حجابی گفت: وضعیت کنونی حجاب در جامعه قابل قبول نیست و صدای اقشار مختلف درآمده است. مسئولان امر، ستاد امر به معروف و نهی از منکر و دستگاه‌های فرهنگی باید با جدیت، برنامه‌ریزی و تدبیر، در برابر فساد و بی‌حیایی ایستادگی کنند و به وظایف قانونی و شرعی خود عمل نمایند.